17-річній затриманій загрожує увʼязнення строком до 15 років

У Харкові Служба безпеки України затримала 17-річну дівчину, яка на замовлення росіян готувала теракти. Про це у середу, 18 лютого, повідомила пресслужба СБУ.

Росіяни завербували неповнолітню через телеграм-канал, де вона шукала підробіток. На замовлення ФСБ дівчина мала підготувати серію терактів у Харкові. Росіяни надали їй координати схованки, звідки вона мала взяти вибухівку для підриву. Ще кілька вибухівок вона мала виготовити самостійно за інструкцією окупантів. Для цього дівчина купила хімічні компоненти та цвяхи, щоб підсилити дію ураження під час вибуху. Правоохоронці затримали дівчину, коли вона під час комендантської години забирала вибухівку зі схрону.

«Під час обшуків у затриманої вилучено готовий СВП, 5 літрів хімічної рідини та інші складові для ще однієї вибухівки. Також у неї виявлено смартфон, з якого вона контактувала з куратором від ФСБ», – йдеться у повідомленні СБУ.

Дівчині оголосили підозру у державній зраді, що вчинена в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України). Їй загрожує до 15 років увʼязнення та конфіскація майна.

Нагадаємо, 16 лютого СБУ повідомила про затримання 47-річного дезертира, який влаштував вибух біля об'єкта спецслужби у Києві.