Агента затримали під час дорозвідки місця злочину

Контррозвідка Служба безпеки України у четвер, 19 лютого, заявила про запобігання теракту в центрі Кропивницького. Затримали агента російської ФСБ, який готував замах на посадовця державної установи, відповідального за оборонну підготовку в області.

За інформацією СБУ, агент планував підірвати посадовця за допомогою саморобної вибухівки біля одного з місцевих кафе. Правоохоронці затримали його під час дорозвідки місця злочину після того, як він повідомив куратору про готовність до виконання завдання.

Підозрюваним виявився 27-річний мобілізований, який самовільно залишив військову частину ЗСУ та переховувався на території Кіровоградщини. За версією правоохоронців, чоловік шукав підробіток у телеграм-каналах, де й був завербований російською спецслужбою.

Він стежив за потенційною жертвою, збирав інформацію про розпорядок дня, маршрути пересування та місця перебування. Згодом передав куратору координати локації, де планував здійснити підрив, і мав отримати інструкції щодо виготовлення вибухівки.

Під час обшуків у затриманого вилучили смартфон із доказами співпраці з ворогом.

Листування агента з російським куратором

Затриманому повідомили про підозру у державній зраді. Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. У разі доведення вини чоловікові загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, 16 лютого стало відомо, що СБУ затримала двох чоловіків, які 11 лютого на замовлення росіян підірвали фургон біля об'єкта спецслужби. Один з виконавців – військовий, який самовільно залишив місце служби.