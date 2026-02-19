Чоловік вже пройшов ВЛК і визнаний придатним до служби

У Тернопільському міському ТЦК та СП мобілізований чоловік порізав собі руку одноразовою бритвою, щоб не йти служити до війська. Перед тим як це зробити, тернополянин пропонував працівникам ТЦК хабар, щоб вони його випустили з приміщення. Службовці надали йому першу домедичну допомогу. Після того, він пройшов ВЛК і його визнали придатним до служби в ЗСУ.

За даними групи комунікацій Тернопільського обласного ТЦК та СП інцидент трапився 6 лютого в приміщенні міського військкомату у Тернополі. Мобільна група оповіщення, яка складалася з працівників ТЦК та поліцейських, доправила 49-річного чоловіка до військкомату.

Вже перебуваючи у приміщенні тернополянин почав пропонував хабар військовослужбовцям, повідомив керівник групи комунікацій Тернопільського обласного ТЦК та СП Віктор Сененький у четвер, 19 лютого.

49-річний мобілізований хотів за гроші залишити територію центру, щоб і далі продовжувати переховуватися. Пропозицію хабаря працівники ТЦК відхилили. «Після того, посилаючись на кримінальне минуле, цей тернополянин запевнив, що все одно уникне військової служби. Він, скориставшись відсутністю іншого військовозобов’язаного, з яким перебував в одному приміщенні, викрав його одноразовий станок для гоління та самостійно порізав собі шкіру на передпліччі лівої руки», – розповів Віктор Сененький.

Військовослужбовці надали йому першочергову медичну допомогу та викликали швидку допомогу. Поріз не створював загрози для життя військовозобов’язаного, а також не перешкоджав військовій службі. За інформацією місцевого сайту новин «20 хвилин» йдеться про тернополянина Володимира Кедика. Чоловік розповів, що його затримали увечері 6 лютого, а коли привезли у військкомат, то били і катували.

«Все почалося, коли я ввечері 6 лютого повертався додому. На вул. Симоненка мене оточили дев’ятеро осіб у формі – один майор поліції, як він сказав. І ще восьмеро у формі. Перевірили мої документи, “Резерв+” – я не перебував в розшуку, повісток не отримував, на обліку не перебував, знятий. Але мене силоміць заштовхали в авто», – повідомив Володимир Кедик.

Тернополянин заявив, що його в приміщенні ТЦК били головою до стіни, розривали губи, душили та видавлювали пальцями око, а потім стрибали на нозі, яку він раніше поламав у двох місцях. У військкоматі він пробув кілька днів. Вже 9 лютого, за словами Володимира, йому видали документи про проходження ВЛК, хоча фактично він її не проходив і нічого не підписував. Після того, його повезли зашивати руку до лікарні, а потім просто відпустили. У поліції Тернопільщини зазначили, що 9 лютого до лікарні виїжджала слідчо-оперативна група райуправління поліції через повідомлення медиків. У чоловіка була перемотана рука. Він пояснив, що його доправили сюди працівники ТЦК та СП, і він сам завдав собі шкоду.

У військкоматі підтвердили, що чоловік пройшов ВЛК і за рішенням комісії він придатний до військової служби і вже навіть призваний на службу за мобілізацією до однієї із військових частин. Зараз тернополянина оголосили у розшук, як такого, що самовільно залишив службу.

«На даний час в діях громадянина додатково вбачаються ознаки складу злочину передбаченого ч. 5 ст. 407 КК України – це самовільне залишення військової частини (СЗЧ) або місця служби, а також нез’явлення вчасно на службу без поважних причин, вчинені в умовах воєнного стану», – йдеться у повідомленні.

Також у військкоматі при перевірці його документів встановили, що тернополянин раніше судимий за грабіж з проникненням в чуже житло. Також неодноразово притягувався до адміністративної відповідальності за керування авто під дією алкоголю.

Щодо твердження мобілізованого, що він знятий з обліку, то в обласному ТЦК та СП пояснили, що статус «знятий з військового обліку» не позбавляє обов’язку військової служби за мобілізацією. А 49-річний громадянин за період повномасштабного вторгнення правом на відстрочку чи бронюванням не скористувався.