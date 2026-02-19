Інцидент трапився в селі Мамалига

На Буковини під час затримання військового, який перебував в самовільному залишенні частини, правоохоронці застосували вогнепальну зброю. Постріли здійснили в повітря, оскільки невідомі почали блокувати службовий автомобіль. Керівництво поліції призначило службове розслідування.

Інцидент трапився у четвер, 19 лютого, в селі Мамалига Дністровського району. У розшуку через вчинення військового злочину перебував 39-річний житель цього села. Чоловіка знайшли і намагалися доставити до відділку поліції, однак авто правоохоронців почали блокувати місцеві жителі, повідомили в поліції Буковини.

Щоб звільнити автомобіль, працівник спецпідрозділу поліції здійснив попереджувальні постріли в повітря із табельної вогнепальної зброї. Унаслідок цього ніхто не постраждав, додали в пресслужбі. Водночас в телеграм-каналі «Хороші Чернівці» опублікували два відео, на яких видно як і коли застосовували зброю поліцейські спецпідрозділу поліції.

На одному із відео видно, що невідомий чоловік в цивільному одязі підбігає до мікроавтобуса, на якому їхали військові, і вилами намагається проштрикнути два колеса. Після цього розпочинається бійка. Кілька спецпризначенців виходять з буса, дістають пістолети і починають бити чоловіка, стріляти в повітря. Також кілька ударів нанесли ще одній людині, яка стояла поруч, зокрема вдарили рукоятокою пістолета по голові – наразі не відомо чи це чоловік, чи жінка.

Один з військових намагаєтьяс наздогнати ще одного чоловіка, який знімав бійку на телефон. Потім побитий житель встає і починає кричати до військових, щоб стріляли по ним, а не в повітря. Розборонити усіх намагються жінки, одну з яких спецпризначенці штовхають.

Керівництво ГУНП ініціювало проведення службової перевірки. Окремо адміністративну чи кримінальну відповідальність понесуть люди, які перешкоджали правоохоронцям. З чоловіком, який був у розшуку, надалі проводять процесуальні дії, повідомила Суспільному речниця Нацполіції області Кароліна Маришева.