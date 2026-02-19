Дональд Трамп видав указ про продовження національного надзвичайного стану

У середу, 18 лютого, президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп підписав документ про продовження санкцій проти Росії ще на рік. Він набуде чинності у пʼятницю, 20 лютого, йдеться на сайті Білого дому.

У тексті указу йдеться, що російська агресія проти України продовжує становити «незвичайну та надзвичайну загрозу національній безпеці та зовнішній політиці США». Згідно з документом, національний надзвичайний стан від 2014 року залишиться чинним до 6 березня 2026 року.

Указ Дональда Трампа передбачає продовження дії низки санкційних обмежень проти російських фізичних та юридичних осіб. Ці санкції запроваджували у 2014, 2018 та 2022 роках у відповідь на дії Росії щодо України.

Перший пакет санкцій, який продовжив Трамп, підписав у 2014 році експрезидент США Барак Обама. Санкції стосувалися людей, які сприяли окупації українського Криму. У 2018 році додаткові заходи для виконання санкцій проти росіян запровадив вже Трамп.

21 лютого 2022 року США розширили санкції проти Росії, яка заявила про визнання незаконних «ДНР» та «ЛНР» частиною своєї території. Тоді Сполучені Штати наголошували, що дії Росії суперечать її зобовʼязанням за Мінськими угодами.

Нагадаємо, на початку лютого 2026 року Україна запровадила санкції проти виробників російських ракет і дронів. Частина цих рішень увійде до майбутнього 20-го пакету санкцій Євросоюзу. До пакета увійшли екосистема криптовалютної мережі А7, Асоціація розробників і користувачів технологій, оператори розрахунків, власники криптовалют і криптообмінників тощо.