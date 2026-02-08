Президент підписав нові санкції проти РФ

У неділю, 8 лютого, президент Володимир Зеленський підписав указ, яким ввів у дію пакет санкцій проти постачальників компонентів і виробників російських ракет та дронів. Про це йдеться в указі №102/2026, опублікованому на сайті президента.

За словами президента, у ніч на 7 лютого Росія атакувала Україну більш ніж 400 дронами й майже 40 ракетами різних типів.

«Виробництво цієї зброї було б неможливим без іноземних критичних компонентів, які росіяни продовжують отримувати в обхід санкцій. І саме проти таких компаній – постачальників компонентів і виробників ракет та дронів – запроваджуємо нові санкції», – написав Зеленський.

Окрім того, указом №103/2026 президент запровадив санкції проти російського фінансового сектору. У цьому списку є компанії, через які оплачуються постачання компонентів для виробництва російських ракет і дронів.

До пакета увійшли екосистема криптовалютної мережі А7, Асоціація розробників і користувачів технологій, оператори розрахунків, власники криптовалют і криптообмінників тощо.

Президент також повідомив, що частина цих обмежувальних заходів увійде до 20-го пакета санкцій Європейського Союзу, який перебуває на фінальній стадії та може бути ухвалений наприкінці цього місяця.

Раніше повідомлялось, що білоруські підприємства в обхід санкцій постачають деталі з Китаю та КНДР для білоруського й російського військово-промислового комплексу.