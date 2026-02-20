Споруда не є пам'яткою архітектури, але раніше належала графу Віктору Баворовському

На Тернопільщині родина ветерана з Дніпра викупила старовинний млин і планує там облаштувати музей млинарства, кав’ярню та культурний простір. Йдеться про споруду в селі Лошнів біля Теребовлі.

Подружжя фермерів Молчанових вже мають успішний досвід зеленого туризму. Неподалік Дніпра в селі Зелений Гай вони облаштували ферму-сироварню, яка згодом стала туристичним об’єктом і місцем реабілітації для ветеранів. Тепер подібний проєкт вони планують втілити і на Тернопільщині. Про це повідомили в Теребовлянській міській раді.

У млині родина Молчанових планує облаштувати культурний простір

Анатолій Пилипенко-Молчанов – ветеран трьох воєн: афганської, югославської та російсько-української. Він заснував громадську організацію «Реабілітаційний центр “Зелений Гай”», де ветерани можуть пройти реабілітацію, навчатися, працювати та відновлюватися після служби.

Тепер подружжя планує масштабувати свій досвід на Тернопільщині. Вони викупили старовинний млин у селі Лошнів Теребовлянської громади та мають намір відновити його, перетворивши на музей млинарства, кав’ярню та культурний простір. У планах – розвиток зеленого туризму та створення ферми-сироварні за прикладом дніпровського проєкту.

Додамо, що про сам млин відомо не багато. У спільноті «Україна Інкогніта» розшукують більше інформації про споруду. Єдиним відомим джерелом даних є адресна книга 1929 року, де вказано, що власником млина був граф Віктор Баворовський. Його ім’я також вимуруване на фасаді.

У Теребовлянській міській раді зазначили, що село Лошнів має потенціал для розвитку зеленого туризму. Тут розташований не лише старий млин, але й ставок, а також ландшафтний заказник «Лошнівська стінка», що охоплює цінний незайманий ліс і долину річки Гнізна.

Щоб надалі розвивати цей напрям, Теребовлянська міська рада та ГО «Реабілітаційний центр “Зелений Гай”» підписали меморандум про співпрацю. Серед планів – реалізація спільних проєктів зі збереження історичної, культурної та геологічної спадщини, розвиток аграрно-рекреаційного туризму, створення та популяризація туристичних маршрутів, а також реабілітація й реінтеграція ветеранів, ветеранок і внутрішньо переміщених осіб.