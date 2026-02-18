Реставратор за відновленням пошкоджених пожежею сходів музею

Реставратори відновили сходи, на яких Роман Шухевич прийняв свій останній бій. Це один з небагатьох оригінальних елементів меморіального музею на Білогорщі у Львові, який згорів внаслідок дронової атаки у 2024 році. На консервацію сходів виділили грант міжнародні організації.

Як повідомили на сторінці «Музей Шухевича. Відбудова», до збереження сходів долучилася Міжнародна рада музеїв, організувавши ініціативу швидких грантів. ICOM Ukraine за підтримки ICOM Japan та Японської асоціації музеїв за програмою «Культура єднає: Музеї Японії – Музеям України» виділили 269, 5 тис. грн. Їх скерували на порятунок цієї пам’ятки.

«Консерваційні роботи завершені – процес руйнування зупинено. Реставратори укріпили пошкоджену та обгорілу деревину, обробили її від шкідників, очистили й законсервували найкрихкіші ділянки. На сходах не маскували слідів пожежі. Реставратори зберегли ці “шрами” як свідчення пережитого», – наголосили у повідомленні.

Частково збережені балясини також не відтворюватимуть – їх законсервують у нинішньому вигляді та закріплять як елемент пам’яті, а не конструкції. Як пояснив реставратор Василь Карпів, така робота є поширеною європейською практикою: показувати об’єкт таким, яким він дійшов до нас, з усією його історією та ушкодженнями.

Фахівці відновили балясини сходів (фото ЛМР)

Усі елементи повернуть на місце, адже сходи є свідком історії й окремим музейним експонатом. Де їх експонуватимуть до повного відновлення музею, ще не вирішено. Але у майбутньому відбудованому музеї вони будуть одним із ключових експонатів, які вціліли під час знищення будівлі.

Нагадаємо, на цих сходах загинув головнокомандувач УПА Роман Шухевич. Останній свій бій з підрозділом МДБ він прийняв 5 березня 1950 року, під час якого генерал-хорунжий загинув. Як виглядав музей до його знищення, можна оглянути на 3D-екскурсії.

Львівська міськрада доопрацювала проєкт відбудови музею Шухевича, який вже погодила консультативна рада. ЛМР подала документи на отримання дозволу на початок робіт. Музей відновлять за історичними матеріалами, максимально точно відтворять криївку на другому поверсі, до яких вели ці врятовані сходи. Усі нові рішення втілять у прибудові, там буде укриття та експозиційні зали. Усіх охочих закликають долучитися до відбудови Музею Шухевича благодійними донатами.