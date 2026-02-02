Проєкт максимально відтворить історичний вигляд музею Шухевича

Проєкт реставрації музею Романа Шухевича на Білогорщі у Львові відкоригувавали. Його вигляд буде більш схожий до первісного. Про це ввечері 2 лютого повідомили у ЛМР.

«Після розгляду на консультативній раді при департаменті архітектури та розвитку містобудування Львівської ОВА та висловлених зауважень експертів місто повністю доопрацювало проєкт. Він уже погоджений консультативною радою. Далі – отримання погоджень на початок робіт і перехід до них безпосередньо», – зазначено у повідомленні.

Відповідно до історичних матеріалів у музеї відновлять об’єм будівлі та зовнішній вигляд, максимально точно відтворять криївку на другому поверсі, де прийняв останній бій головнокомандувач УПА. Також проєктанти відмовились від ідеї відкритих бетонних поверхонь на фасаді та даху. Водночас завдяки новим прибудовам площа музею збільшиться майже вдвічі. Там буде укриття та експозиційні зали.

«Зміст і планування головної експозиційної зали відповідатимуть сучасним підходам і матимуть інтерактивну подачу не лише про постать генерала-хорунжого Романа Шухевича, а й ширше – про національно-визвольну боротьбу», – зазначив керуючий справами виконавчого комітету Євген Бойко.

Нагадаємо, музей Романа Шухевича знищено внаслідок російського обстрілу 1 січня 2024 року. Переможцем архітектурного конкурсу з відновлення зруйнованої пам’ятки обрали Андрія Лесюка. Проєкт реставрації музею Шухевича презентували на консультативній раді двічі. Під час першого розгляду у вересні 2025 року його не погодили, тож місто врахувало всі зауваження й довело рішення до фіналу. 18 грудня консультативна рада при департаменті архітектури та розвитку містобудування Львівської ОВА погодила проєкт реставрації музею Романа Шухевича у Львові, але додала кілька зауважень, які треба було доопрацювати. Тож тепер проєкт погоджений остаточно.

Усіх охочих закликають долучитися до відбудови Музею Шухевича благодійними донатами.