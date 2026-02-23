На Львівщині судили двох чоловіків, які незаконно перетнули державний кордон, а згодом повернулися назад в Україну. Яворівський районний суд визнав Олександра Соловйова та Ярослава Дикого винними й оштрафував їх.

Як йдеться у постанові Яворівського районного суду, 16 січня 2026 року близько опівночі чоловіки прибули у міжнародний пункт пропуску «Краківець» на в’їзд в Україну. Під час перевірки документів прикордонники з’ясували, що в базах даних відсутня інформація про їхній офіційний виїзд з України.

Згодом чоловіки пояснили, що ще 21 липня 2025 року разом із групою осіб пішки перетнули кордон поза пунктами пропуску в районі села Грамотне на Івано-Франківщині та потрапили до Румунії.

Суд розглядав справи щодо двох правопорушників окремо, однак в обидвох випадках суддею була Ірина Карпин.

Яворівського районний суд визнав винними Олександра Соловйова та Ярослава Дикого у незаконному перетині кордону, вчиненому групою осіб (ч. 2 ст. 204-1 КУпАП), та призначив штраф – 8500 грн. Окрім того, порушники мають сплатити понад 665 грн судового збору. Постанову можна оскаржити в апеляційному суді протягом десяти днів.