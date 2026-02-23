Наслідки атаки на Одесу

У ніч на понеділок, 23 лютого, російські окупанти атакували Україну ударними безпілотниками та балістичними ракетами. Вибухи лунали в Запоріжжі, Одесі та Харкові, там є загиблі та постраждалі.

У пресслужбі ДСНС повідомили, що росіяни атакували житлову забудову Одеси ударними безпілотниками. У місті пошкоджений багатоповерховий будинок – там дрон влетів у квартиру. Через падіння ще одного БпЛА в Одесі зайнялися дві вантажні автівки, пошкоджені ще кілька машин та обʼєкти інфраструктури.

«За іншою адресою виникла пожежа автомагазину та вантажних автомобілів на автостоянці.

На жаль, внаслідок атаки загинули дві людини, ще три особи – постраждали», – повідомили у пресслужбі ДСНС.

Голова Одеської ОВА Олег Кіпер уточнив, що внаслідок атаки загинула 20-річна дівчина та чоловік близько 45 років. Крім того, постраждали люди від 23 до 45 років – усі в тяжкому стані.

Також вибухи лунали у Запоріжжі. За даними голови Запорізької ОВА Івана Федорова, внаслідок дронової атаки пошкоджений обʼєкт критичної інфраструктури. Дрон вбив 33-річного чоловіка, ще один 45-річний чоловік зазнав поранення.

Крім того, вранці 23 лютого росіяни атакували Харків. За попередньою інформацією, під удар потрапив Холодногірський та Основ'янський райони. Щонайменше двоє чоловіків постраждали, деталі зʼясовуються, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

У пресслужбі Повітряних сил повідомили, що в ніч на 23 лютого росіяни атакували Україну балістичною ракетою «Іскандер-М» та 126 ударними безпілотниками. За попередніми даними, ППО збила чи подавила 105 дронів різних типів, балістичну ракету знищити не вдалося. Зафіксовано влучання ракети та 20 ударних БпЛА на 11 локаціях, а також падіння уламків на одній локації.