Майор придбав елітні апартаменти на Балі у 2024 році

Працівники Державного бюро розслідувань у п'ятницю, 20 лютого, повідомили про нові підозри начальнику продовольчої служби однієї з військових частин, який фігурує у справі про розкрадання грошей, виділених на харчування військовослужбовців.

За даними слідства, у 2024 році майор придбав елітні апартаменти на Балі вартістю 190 тис. доларів. Крім того, лише в одному з брендових магазинів Дніпра він витратив на одяг майже 2,5 млн грн. Попередньо вдалося встановити, що загальна вартість активів, набутих офіцером, перевищує 10 млн грн. Проте остаточну суму визначать у межах досудового розслідування.

У ДБР наголошують, розкішний спосіб життя посадовця був пов’язаний зі схемою розкрадання грошей під час постачання продуктів для бойових підрозділів ЗСУ у Дніпропетровській області. За версією слідства, посадовець діяв у змові із засновником та комерційним директором підприємства-постачальника. Схема передбачала так звані «безтоварні» операції: акти приймання підписувалися на повний обсяг продукції, хоча фактично до військових частин надходила лише частина товару.

Військовим, зокрема на передову, постачали неякісні та зіпсовані овочі й фрукти. За приймання такої продукції та ігнорування претензій посадовець отримував відкати, які могли сягати до 50% вартості постачання. Лише за один тиждень сума неправомірної вигоди, за попередніми оцінками, перевищувала 1 млн грн.

Журналіст-розслідувач Тарас Середич зауважив, що мова йде про начальника продслужби 25-ї бригади 31-річного Костянтина Свірідова. Як писали медіа, попри офіційну зарплату у 42 тис. грн він їздить на елітному автомобілі BMW X6 M, носить брендовий одяг та здійснює по три елітні поїздки за кордон щороку. Джерела «Української правди» також підтвердили, що мова йде саме про Свірідова.

Нагадаємо, про викриття корупційної схеми стало відомо ще 9 лютого. 17 лютого фігуранту повідомили про підозру за низкою статей Кримінального кодексу України, зокрема щодо шахрайства, одержання неправомірної вигоди, незаконного збагачення та легалізації майна, одержаного злочинним шляхом. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави у 9 млн грн. Найближчим часом також розглянуть клопотання про арешт майна.