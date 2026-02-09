Військовому посадовцю загрожує 10 років увʼязнення

На Дніпропетровщині ДБР викрило начальника продовольчої служби однієї з військових частин, який організував корупційну схему на постачанні продуктів Збройним силам України. Про це у понеділок, 9 лютого, повідомили у пресслужбі ДБР.

За даними слідчих, начальник продовольчої служби діяв у змові з директором підприємства-постачальника продуктів для ЗСУ. Всупереч заначеним у документах обсягах, до військових надходила лише частина продукції. Крім того, якість продуктів, що отримували бійці, не відповідала встановленим вимогам. Зокрема, військовим надходили гнилі овочі та фрукти.

«За приймання неякісних продуктів та не направлення рекламаційних листів начальник продовольчої служби отримував неправомірну вигоду готівкою. Розмір відкатів сягав до 50% від вартості постачання. Лише за тиждень сума незаконних виплат могла перевищувати 1 млн грн», – йдеться у повідомленні.

Встановлено, що отримані хабарі начальник продовольчої служби витрачав на власні потреби. Під час обшуків у нього вилучили автомобілі, документи на елітну нерухомість, колекцію брендового одягу, взуття, а також коштовні аксесуари на суму понад 8 млн грн, а також боргові розписки на 120 тис. доларів. ДБР зазначає, що частина елітного майна була оформлена на близьких посадовця.

Начальнику продовольчої служби оголосили підозри у шахрайстві, хабарництві та ухиленні від військової служби під час дії воєнного стану. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі. Крім того, підозру отримала підлегла посадовця із продовольчої служби тилу логістики. Слідчі встановили, що вона отримувала готівку від постачальників за списування неякісних продуктів та передавала частину грошей керівнику. Під час обшуків у неї вилучили 20 тис. доларів. Жінці інкримінують надання неправомірної вигоди службовій особі, їй загрожує до чотирьох років увʼязнення.

Нагадаємо, у серпні 2025 року ДБР повідомило про затримання підприємиці, яка намагалася поставити Нацгвардії 250 тонн неякісного вершкового масла.