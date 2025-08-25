ДБР викрило підприємицю на постачанні неякісних продуктів для Нацгвардії

Співробітники Державного бюро розслідувань затримали підприємицю, яка поставляла частинам Національної гвардії неякісні продукти. Про це у понеділок, 25 серпня, повідомили у пресслужбі ДБР.

За даними слідчих, директорка підприємства уклала договори на постачання військовим Нацгвардії неякісного вершкового масла, що не відповідало встановленим стандартам.

«Фігурантка, щоб заробити на фальсифікованому маслі, використовувала “липові” гарантійні документи щодо якості продукції. За такою схемою посадовиця планувала поставити бійцям 250 тонн неякісного масла на десятки мільйонів гривень», – йдеться у повідомленні.

ДБР викрило підприємицю та оголосило їй підозри у шахрайстві та використанні підроблених документів (ч. 5 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України). Підозрюваній загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до 12 років та конфіскація майна. Незабаром суд обере для жінки запобіжний захід.

Нагадаємо, у квітні 2025 року стало відомо, що 64-річну підприємицю Тетяну Глиняну оголосили у розшук. Жінку підозрюють у розкраданні грошей на закупівлях продуктів для ЗСУ. Зокрема, підприємиця фігурує у справі про постачання військовим яєць по 17 грн за штуку.