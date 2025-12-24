У листопаді 2025 року українці проникли на військову базу

Поліція Польщі передала до суду справу двох українців та громадянина Білорусі, яких звинувачують у проникненні на військову базу у місті Гдиня. Про це у вівторок, 23 грудня, повідомив радіомовник RMF24.

Інцидент стався у листопаді 2025 року на військовій базі у польському місті Гдині. Троє чоловіків, які проживали у Польщі: 21-річний Дмитро Д., 19-річний Андрій Б. та 20-річний Максим Ю., проникли на територію військової бази, де їх затримали.

«Розслідування справи про вторгнення трьох іноземців на територію військової бази в Гдині розпочали 24 листопада 2025 року. Підозрювані зізналися у скоєному. Під час затримання поліція вилучила мобільні телефони, якими користувалися іноземці. Вони були передані до Головного управління військової жандармерії у Варшаві. Інформацію, яка зберігалася на них, аналізують», – повідомили у прокуратурі.

Затримані визнали свою вину. На цьому етапі розслідування польські правоохоронці не надають більше інформації.