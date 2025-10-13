Росіяни заперечують свою провину

Поліція Польщі передала до суду справу росіян Ігоря та Іріни Рогових, які готували теракт у Польщі та працювали на ФСБ. Про це 13 жовтня повідомила польська радіостанція RMF24.

Росіян Ігоря Рогова та Іріну Рогову підозрюють у шпигунстві проти Польщі. Подружжя тісно співрацювало з ФСБ: Ігорь Рогов розвідував про супротивників Путіна у Польщі та на Заході, а його дружина Іріна мала зашифрувати інформацію та передавати до Москви. Саме подружжя обвинувачення відкидає та стверджує, що їх підставляють.

Рогових затримали у липні 2024 року і, як зазначає польське медіа, подружжя разом з двома українцями та ще одним росіянином відправили кур'єрську посилку, в якій були пристрої та вибухові речовини – нітрогліцерин та військові детонатори. Посилка з вибухікою потрапила до сортувального цеху однієї з кур'єрських компаній у Лодзі – там її знайшли безпосередньо перед можливою детонацією.

До слова, Ігорь Рогов – відомий російський опозиціонер, раніше він був тісно пов'язаний з Алєксєєм Навальним і Міхаїлом Ходорковськім.