ТОВ «Ставролен» входить до групи «Лукойл»

У ніч проти вівторка, 23 грудня, безпілотники атакували нафтохімічний завод «Ставролен» в Ставропольському краю Росії. Про це повідомили моніторингові телеграм-канали.

Губернатор краю Володимир Владимиров заявив про загоряння в промзоні в Будьонівську, однак не уточнив, який саме об’єкт зазнав атаки. Жителі міста повідомляли, що чули вибухи та бачили пожежу.

Увага! На відео присутня нецензурна лексика!

Згідно з OSINT-аналізом телеграм-каналу Astra, безпілотники завдали удару по заводу «Ставролен» – одному з основних російських виробників поліетилену і поліпропілену. Підприємство входить до групи «Лукойл». Україна вже двічі завдавала ударів по ньому – 28 жовтня та 12 листопада 2025 року.

За даними Генерального штабу України, цей завод має повний цикл перероблення вуглеводневої сировини й випускає полімери для виробництва композитних матеріалів, корпусних деталей, ущільнень та ізоляції для різного роду техніки армії РФ. Серед іншого виробляє і складові частини БпЛА.

Усього в ніч з 22 на 23 грудня Міноборони країни-агресора відзвітувало про начебто 29 збитих безпілотників над територією Росії.

Зауважимо, на час публікації новини українське командування не коментувало удар по підприємству в РФ.

Нагадаємо, уночі 22 грудня ЗСУ уразили нафтовий термінал «Таманьнєфтєгаз» у Краснодарському краї РФ. Відомо про пошкодження трубопроводу, двох причалів і двох суден та пожежі.