У області фіксують проблеми із світлом та водопостачанням

Вранці у вівторок, 23 грудня, росіяни атакували Хмельницьку область. Голова ОВА Сергій Тюрін повідомив про одну загиблу людину. У області також фіксують проблеми із світлом та водопостачанням.

Повітряна тривога на Хмельниччині розпочалась о 05:05 та тривала до 09:39

«На жаль, маємо трагічну звістку. ​Внаслідок ворожої атаки загинула людина 1953 року народження. Щирі співчуття рідним та близьким. ​Через обстріли також зафіксовано перебої з електропостачанням», – повідомив голова Хмельницької ОВА.

У «Хмельницькобленерго» повідомили, що в області є пошкодження електромереж та знеструмлені споживачі. Енергетики працюють над відновленням розподілу електроенергії.

У Хмельницькому та області фіксують також проблеми із водопостачанням через відключення світла. Зокрема, про призупинення водопостачання також повідомив водоканал Шепетівки.

«У зв’язку з відсутністю електропостачання, зафіксовано пониження тиску та відсутність водопостачання в усіх районах міста. Енергетики працюють над відновленням електроживлення та переключенням обладнання на резервні джерела», – повідомила Хмельницька міська рада.

«Вночі та вранці ворог здійснив чергову, вже дев’яту з початку року, масовану атаку на енергосистему України. Внаслідок цього – на ранок майже повністю знеструмлені споживачі у Рівненській, Тернопільській та Хмельницькій областях. Також є зумовлені обстрілами знеструмлення на Вінниччині, Чернігівщині, Житомирщині та у Донецькій, Дніпропетровській та Харківській областях. Аварійно-відновлювальні роботи будуть розпочаті як тільки це дозволить безпекова ситуація», – повідомили у Міненерго.