Компанії експортували до Росії сталь з особливими характеристиками

Національна податкова адміністрація Польщі у вівторок, 7 жовтня, оголосила про внесення до національного санкційного списку двох компаній, пов’язаних із постачанням сталі до Росії. Про це повідомив польський сайт RMF24.

До національного санкційного списку внесли компанії SteelTrade та Omni GRP. Під обмеження потрапили також троє людей: Андрій Карпович, Вероніка Пенталь та Володимир Лещук. Вони є акціонерами або бенефіціарними власниками цих підприємств.

«Внесення до санкційного списку є наслідком діяльності Національної податкової адміністрації в області перевірки зв'язків осіб або організацій з Російською Федерацією або Білоруссю, які можуть вплинути на безпеку Польщі», – зазначила податкова адміністрація.

За інформацією поляків, компанії експортували сталь з особливими характеристиками, придатну для лиття під високим тиском – матеріал, який часто використовується у виробництві зброї через його міцність і стійкість до екстремальних умов. Податкова адміністрація вважає, що існує висока ймовірність того, що ця сталь потрапила на російські оборонні заводи.

Також поляки викрили механізм, за допомогою якого продукція потрапляла до Росії через низку пов’язаних компаній.

Нагадаємо, 12 вересня у Польщі засудили директорку компанії, яка постачала деталі до іранських «шахедів».