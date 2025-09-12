Паливні насоси виробництва WSK Poznań знайшли в іранських БпЛА Shahed-136

Колишня генеральна директорка державної компанії з Польщі, чиї деталі знайшли в іранських бойових безпілотниках Shahed-136, пішла на угоду зі слідством. Суд визнав її винуватою та призначив покарання у вигляді року позбавлення волі умовно та 6000 злотих штрафу. Про це повідомила газета Głos Wielkopolski в четвер, 11 вересня.

У липні 2024 року польське Radio Zet повідомляло, що Завод комунікаційного обладнання в Познані (WSK Poznań) продавав паливні помпи компанії Iran Motorsazan, яка займається виробництвом сільськогосподарських тракторів. Після цього ці деталі постачали на іранські заводи з виробництва військових безпілотників, зокрема бойових дронів Shahed 136. Зрештою, готові безпілотники купувала Росія та використовувала їх для атак по Україні.

Справу розслідувала Агенція внутрішньої безпеки Польщі, і в лютому 2023 року слідчі висунули звинувачення президентці WSK Poznań Ренеті С. За даними Głos Wielkopolski, розслідування у цій справі завершили 27 грудня 2024 року, про що раніше не повідомлялося.

За словами прокурора, під час першого судового засідання у квітні 2025 року обвинувачена Рената С. та її захисник клопотали про укладення угоди про визнання винуватості. З огляду на це, суд засудив її до умовного покарання – одного року тюремного ув’язнення та штрафу розміром 6000 злотих.

Окрім колишньої президентки WSK Poznań, звинувачення у скоєнні злочинів, пов’язаних з торгівлею за кордоном товарами, технологіями та послугами, що мають стратегічне значення для безпеки держави, а також для підтримання міжнародного миру та безпеки, висунули ще трьом громадянам. Судовий процес над ними відбудеться 9 жовтня 2025 року.

До слова, наприкінці липня КНДІСЕ повідомив, що в ракетах та безпілотниках, які Росія застосовує для атак по Україні, виявили компоненти з 20 країн – як східних, так і західних.