Єврокомісія підтримала новий санкційний пакет попри тиск Дональда Трампа

У п’ятницю, 19 вересня, Європейська комісія схвалила 19-й пакет санкційних обмежень проти Росії. Про це повідомила речниця Єврокомісії Паула Піньо.

За словами прессекретарки Єврокомісії, Урсула фон дер Ляєн та голова зовнішньої політики ЄС Кая Каллас викладуть деталі санкційного пакета у прес-релізі згодом. Водночас вона зазначила, що санкції торкнуться криптовалюти, банків та енергетики.

Доповнено 15:40. Єврокомісія представила зміст 19-го пакета санкцій проти Росії, повідомила очільниця ЄК Урсула фон дер Ляєн. Зокрема, в ньому ЄС хоче заборонити імпорт російського скрапленого газу на свою територію до 1 січня 2027 року.

Під санкції також потрапили 118 суден з тіньового флоту, загалом обмеження наклали вже на понад 560 суден.

Пакет передбачає обмеження для іноземних банків, що співпрацюють із російськими альтернативними платіжними системами, зокрема системою «Мир». Крім того, обмеження стосуватимуться «Роснєфті» і «Газпромнєфті» – компаніям повністю заборонять операції в ЄС.

Також 19-й пакет санкцій вперше зачепить криптоплатформи та заборонять операції з криптовалютами.

Нагадаємо, раніше Politico повідомило, що Єврокомісія планувала представити 19-й пакет санкцій 16 вересня. Проте тиск з боку президента США Дональда Трампа, який вимагає від Європи більш рішучих кроків в обмін на підтримку американських санкцій, ускладнив процес затвердження санкційного пакета. 13 вересня Трамп заявив, що готовий ввести «серйозні санкції» щодо Росії за двох умов – країни НАТО повинні теж ввести обмеження та припинити купувати нафту в Росії.

4 вересня, під час під час зустрічі «Коаліції охочих» Трамп заявив європейським лідерам, що їхні країни мають припинити купувати російську нафту, наголосивши, що вони допомагають Москві фінансувати війну проти України.

Про те, що Трамп незадоволений закупівлями російської нафти в Європі, повідомив і президент України Володимир Зеленський. Під час прес-конференції за результатами зустрічі «Коаліції охочих» він заявив, що президент США «дуже незадоволений».