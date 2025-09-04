Дональд Трамп висловив своє незадоволення з приводу закупівель російської нафти на понад 1 млрд євро

Президент США Дональд Трамп під час зустрічі «Коаліції охочих» заявив європейським лідерам, що їхні країни мають припинити купувати російську нафту. Він наголосив, що закупівлі нафти допомагають Москві фінансувати війну проти України, повідомило Reuters із посиланням на чиновника Білого дому. Під час прес-конференції у Парижі незадоволення Трампа щодо закупівлі Європою російської нафти підтвердив і президент України Володимир Зеленський.

У четвер, 4 вересня, під час зустрічі лідерів «Коаліції охочих» Трамп спілкувався з Зеленським та іншими європейськими лідерами щодо припинення війни в Україні та гарантій безпеки для неї. Під час розмови він також зачепив тему закупівлі російської нафти Європою.

«Президент Трамп наголосив, що Європа повинна припинити купувати російську нафту, яка фінансує війну, оскільки Росія отримала 1,1 млрд євро від продажу палива з ЄС за один рік», – сказав у коментарі Reuters неназваний чиновник.

Крім того, Трамп наголосив, що Європа має чинити економічний тиск і на Китай, який допомагає фінансувати воєнні зусилля Росії.

Зазначимо, про те, що Трамп незадоволений закупівлями російської нафти в Європі, повідомив і президент України Володимир Зеленський. Під час прес-конференції за результатами зустрічі «Коаліції охочих» він заявив, що президент США «дуже незадоволений», що ЄС купує російську нафти.

«Серед іншого, є дві країни. Ми знаємо, що це Угорщина і Словаччина. Саме ці дві країни жалілися президенту США на те, що ось Україна така, вона зменшує можливості отримання відповідної нафти. Тому, бачите, Україна знайшла такий вид санкцій», – сказав Володимир Зеленський, натякаючи на удари по російських нафтопроводах «Дружба» наприкінці серпня.

«Але, безумовно, я радий, що сьогодні США абсолютно відкрито говорять про те, що, називаючи ці країни, говорять про те, що вони допомагають російській машині війни. І нам потрібно всім це зупиняти», – підсумував український президент.

Нагадаємо, 13 серпня по станції «Унеча» вдарили безпілотники української розвідки. Внаслідок ураження на території лінійної виробничо-диспетчерської станції «Унеча» сталась масштабна пожежа. Згодом, 18 серпня, Сили безпілотних систем завдали удару по нафтоперекачувальній станції «Нікольське» в Тамбовській області Росії, яка також є частиною нафтопроводу «Дружба».

Останній удар по нафтопроводу відбувся 21 серпня – тоді ЗСУ знову вдарили по НПС «Унеча» в Брянській області. Вже 22 серпня голова МЗС Угорщини Петер Сійярто повідомив, що роботу нафтопроводу «Дружба» зупинили, а 28 серпня оголосив про заборону в’їжджати до Угорщини командувачу СБС Роберту Бровді, який раніше повідомляв про удари по «Дружбі».

Тоді Володимир Зеленський відреагував на дії Угорщини та заявив, що «бачить чергову спробу угорських посадовців перекласти на Україну провину за війну». Крім того, Зеленський доручив МЗС України з’ясувати факт заборони на в’їзд для Бровді та «реагувати відповідно».