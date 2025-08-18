У ніч проти 18 серпня підрозділи Сил безпілотних систем Збройних сил України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони завдали удару по нафтоперекачувальній станції в Тамбовській області Росії. У результаті влучання на об’єкті спалахнула пожежа. Про це в соцмережах повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Через влучання дронів на території нафтоперекачувальної станції «Нікольське» зафіксували пожежу. Перекачування нафти магістральним нафтопроводом «Дружба» повністю зупинено, повідомляють військові.

Нафтоперекачувальна станція «Нікольське» («Нікольскоє») є частиною економічної інфраструктури РФ та бере участь у забезпеченні російських окупаційних військ.



У Генштабі додали, що Сили оборони «послідовно працюють над зниженням воєнно-економічного потенціалу РФ з метою повного припинення збройної агресії проти України».

До слова, уночі 18 серпня російські окупанти знову атакували ударними дронами нафтові термінали азербайджанської держкомпанії SOCAR на Одещині. Це вже третя цілеспрямована атака росіян на пов’язані з Азербайджаном об’єкти критичної інфраструктури в Україні за останній час.