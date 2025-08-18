До ліквідації пожежі залучали понад сотню рятувальників

У ніч на понеділок, 18 серпня, російські окупанти знову атакували ударними дронами нафтові термінали азербайджанської держкомпанії SOCAR. Внаслідок атаки на підприємстві сталася масштабна пожежа, повідомили у пресслужбі ДСНС.

У пресслужбі ДСНС розповіли, що внаслідок нічної атаки ударними безпілотниками загорівся об’єкт паливно-енергетичної інфраструктури на Одещині. За даними ДСНС, до ліквідації потужної пожежі залучали понад 100 рятувальників та правоохоронців, а також пожежний потяг «Укрзалізниці».

Про те, що атака припала саме на SOCAR, повідомив колишній заступник генерального прокурора Гюндуз Мамедов у соцмережі «Ікс». Він зазначив, що SOCAR є державною компанією, Азербайджан може відкрити кримінальне провадження та звернутися до ООН щодо навмисного акту агресії.

«Українська правда» із посиланням на джерела в ДСНС повідомила, що нафтові термінали атакували десять безпілотників. Загиблих чи постраждалих внаслідок атаки немає.

Нагадаємо, 10 серпня президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що Росія цілеспрямовано атакує енергетичні об’єкти Азербайджану, розташовані на території України. Він засудив російську атаку на нафтобазу азербайджанської нафтової компанії SOCAR на Одещині 8 серпня та удар по газорозподільній станції «Орлівка» біля румунського кордону, через яку транспортується азербайджанський газ в Україну. Вже наступного дня Алієв підписав указ про виділення 2 млн доларів на гуманітарну допомогу Україні – гроші спрямують на закупівлю електротехнічного обладнання.