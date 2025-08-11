Алієв оголосив про надання гуманітарної допомоги на тлі обстрілів енергетичних об’єкти Азербайджану, розташованих на території України

Президент Азербайджану Ільхам Алієв видав указ про виділення 2 млн доларів на гуманітарну допомогу Україні. Про це повідомили на сайті президента у понеділок, 11 серпня.

У тексті указу йдеться, що Азербайджан протягом останніх років кілька разів надсилав гуманітарну допомогу українському народу «через ситуацію в Україні». Новий пакет гуманітарної допомоги вартістю 2 млн доларів буде спрямований на закупівлю електротехнічного обладнання.

Кошти виділять міністерству енергетики Азербайджану з резервного фонду. Закуплене обладнання передадуть Україні «з метою надання гуманітарної допомоги».

Нагадаємо, напередодні, 10 серпня, Ільхам Алієв заявив, що Росія цілеспрямовано атакує енергетичні об’єкти Азербайджану, що розташовані на території України. Він засудив російську атаку на нафтобазу азербайджанської нафтової компанії SOCAR на Одещині 8 серпня та удар по газорозподільній станції «Орлівка» біля румунського кордону, через яку транспортується азербайджанський газ в Україну.

У телефонній розмові 10 серпня з президентом України Володимиром Зеленським Алієв підтвердив, що російські провокаційні удари не зможуть завадити країнам зміцнювати енергетичну співпрацю.