Президент Азербайджану звинуватив Росію у цілеспрямованих атаках на об'єкти країни в Україні

Президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що Росія цілеспрямовано атакує енергетичні об’єкти країни, що розташовані на території України. Про це йдеться у повідомленні, опублікованому на сайті президента Азербайджану, у неділю, 10, серпня.

Вдень неділі, 10 серпня, президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим. Український лідер привітав колегу з досягнутими домовленостями з Вірменією, яким сприяв президент США Дональд Трамп.

Також Володимир Зеленський сповістив Ільхама Алієва про удари росіян по енергетичних об’єктах Азербайджану, що розташовані в Україні. Йдеться про нещодавню атаку окупантів на нафтобазу азербайджанської нафтової компанії SOCAR в Одеській області. За два дні до цього російські військові завдали удару по газорозподільній станції «Орлівка» біля румунського кордону, через яку транспортується азербайджанський газ в Україну. Президент Азербайджану заявив, що вважає ці атаки цілеспрямованими. Обидва лідери країн висловили впевненість, що російські провокаційні удари не зможуть завадити країнам зміцнювати енергетичну співпрацю.

«Під час телефонної розмови сторони засудили цілеспрямовані авіаудари Росії з нафтобази азербайджанської компанії SOCAR та інших об'єктів нашої країни на території України, а також газокомпресорною станцією, що транспортує азербайджанський газ в Україну, висловили впевненість, що це за жодних обставин не призведе до призупинення співпраці між Азербайджаном та Україною», – йдеться у повідомленні на сайті президента Азербайджану.

Нагадаємо, в ніч на 8 серпня росіяни безпілотником вдарили по нафтобазі азербайджанської нафтової компанії SOCAR на Одещині. Внаслідок атаки постраждали четверо співробітників підприємства.

В ніч на 6 серпня російські окупанти завдали удару по газокомпресорній станції «Орлівка», що також розташована на Одещині біля кордону з Румунією. Станція забезпечує транзит газу через трансбалканський маршрут: із Греції через Болгарію, Румунію до України та Молдови.