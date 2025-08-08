У SOCAR наразі встановлюють розмір завданих збитків

У ніч на п’ятницю, 8 серпня, російська армія безпілотниками атакувала нафтобазу азербайджанської нафтової компанії SOCAR на Одещині. Четверо співробітників підприємства зазнали серйозних травм. Про це повідомило видання «Економічна правда» з посиланням на правоохоронні органи.

Зазначається, що п’ять ударних дронів типу «шахед» влучили в нафтобазу, внаслідок чого там виникла пожежа, пошкоджено трубопровід дизельного пального.

Джерела ЕП розповіли, що компанія наразі встановляє розмір завданих збитків. Проводяться термінові відновлювальні роботи.

«Офіційні дані розслідування ще не оприлюднені, однак локалізація попадань п’яти керованих дронів явно вказує на те, що нафтобаза була основною метою атаки», – зазначають правоохоронці.

Видання пише, що це вже друга цілеспрямована атака росіян на пов’язані з Азербайджаном об’єкти критичної інфраструктури за останній час.

Так, нещодавно РФ вдарила по газорозподільній станції «Орлівка», розташованій біля румунського кордону. Ця станція є важливим елементом Трансбалканського газопроводу, через який планується прокачування азербайджанського газу в Україну.

Правоохоронці вказують на значний ризик подальших атак на об’єкти SOCAR в Україні з огляду на останні події та заяви російських пропагандистів про те, що азербайджанські активи в Україні є «законними цілями» для ЗС РФ.

Нагадаємо, 28 липня Україна здійснила першу тестову поставку азербайджанського газу Трансбалканським коридором за маршрутом Болгарія – Румунія – український кордон.