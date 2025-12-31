Київський апеляційний суд поновив оголошення підозри керівнику благодійного фонду «Все для перемоги» та львівському бізнесмену Геннадію Васьківу в розкраданні благодійної допомоги з Естонії. Відповідну ухвалу суд виніс ще 11 грудня.

Йдеться про другу підозру, яку Геннадію Васьківу повідомили 11 червня 2025 року і вона майже не відрізнялася від попередньої, яку оголосили 15 листопада 2024 року. Різниця в тому, що слідчі вирішили відмовитися від звинувачення у використанні підроблених документів. Тобто Васьківа і далі підозрюють у підробці документів (ч. 2 ст. 358 ККУ), але не у їх використанні. Окрім того, його підозрюють у неправомірному використанні благодійних пожертв (ч. 3 ст. 201-2 ККУ) та використанні незаконно набутого майна (ч. 2 ст. 209 ККУ).

11 листопада Печерський суд Києва на запит адвокатів оголошення другої підозри скасував, посилаючись на недотримання процесуальних правил. Зокрема, слідчі не оголосили його в розшук Інтерполу та не дотримались правил повідомлення підозри через міжнародні служби.

Однак прокуратура оскаржила цю ухвалу в апеляції та поновила другу підозру. Крім цього, досудове слідство у цій справі вже завершене.

Нагадаємо, що Геннадія Васьківа підозрюють у привласненні близько 18 млн грн, наданих естонським благодійним фондом «Слава Україні», а також ще 772 тис. грн від Європейського інвестиційного банку.

У березні 2024 року він виїхав з України через систему «Шлях» як водій гуманітарки і досі не повернувся. Згодом виїхала його дружина та двоє дітей.