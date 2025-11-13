Геннадій Васьків втік з України навесні 2024 року через систему «Шлях»

Печерський районний суд Києва скасував оголошення підозри керівнику благодійного фонду «Все для перемоги», колишньому заступнику міського голови Львова Геннадію Васьківу, звинуваченому в розкраданні благодійних пожертв з Естонії.

Як повідомляє видання NGL.media з посиланням на ухвалу суду від 28 жовтня, адвокати Геннадія Васьківа домоглися у суді скасування підозри своєму клієнту, що була змінена у процесі слідчих дій.

Цю підозру Васьківу оголосили 11 червня 2025 року і вона майже не відрізнялася попередньої, оголошеної 15 листопада 2024 року. Різниця в тому, що слідчі вирішили відмовитися від звинувачення на його адресу у використанні підроблених документів. Тобто Васьківа і далі підозрюють у підробці документів (ч. 2 ст. 358 ККУ), але не у їх використанні. Окрім того, його підозрюють у неправомірному використанні благодійних пожертв (ч. 3 ст. 201-2 ККУ) та використанні незаконно набутого майна (ч. 2 ст. 209 ККУ).

Скасувати підозру адвокатам Васьківа вдалося на тій підставі, що не було дотримано процесуальних правил. Оскільки слідчі «достеменно знали, що підозрюваний перебуває за кордоном», то оголошення про підозру мало бути здійснено, зокрема, і через міжнародну правову допомогу або дипломатичні канали. Крім того, слідчі не оголосили Васьківа в розшук Інтерполу.

Адвокати також наголосили, що слідчі, маючи у розпорядженні номери мобільного телефону Геннадія Васьківа та його дружини, яка також виїхала за межі України, не зробили жодних спроб їх знайти за допомогою «негласних слідчих дій», тобто не намагалися відстежити телефони і з’ясувати місце їхнього перебування. Цим вони апелюють до звинувачень слідчих щодо затягування процесу, яке неодноразово зафіксоване у матеріалах справи.

Прокуратура вже оскаржила в апеляції рішення Печерського суду щодо скасування підозри Васьківу, проте розгляд цієї скарги ще не відбувся.

Формально досудове розслідування у справі Васьківа уже завершене і сторона захисту має ознайомитися з матеріалами кримінального провадження до 20 листопада.

Нагадаємо, що Геннадія Васьківа підозрюють у привласненні близько 18 млн грн від естонського благодійного фонду «Слава Україні», а також ще 772 тис. грн від Європейського інвестиційного банку.

У березні 2024 року він виїхав з України через систему «Шлях» і досі не повернувся. Він судився про захист честі та гідності із низкою ЗМІ, які писали про скандал з розкраданням грошей естонського благодійного фонду. Зокрема, вимагав у ZAXID.NET, ТРК «Люкс» спростувати публікації, в яких йшлося про його причетність до розкрадання благодійної допомоги та про зареєстрований на його батьків будинок у Винниках, однак програв суди першої інстанції та апеляції.