Сьогодні ведучий ZAXID.NET Новин Андрій Дрозда розповідає про міжнародний скандал і шахрайство, які звели до нуля допомогу естонців для України, нашого суспільства і армії.

Маю зізнатися, що дії антигероїв цієї історії стали для мене великим розчаруванням. Коли волонтер, який їздить на передову в Бахмут, допомагає армії і людям, які страждають від війни, згодом виявляється огидним заробітчанином і шахраєм, то це болісний досвід.

Однак найважчі наслідки скандалу, який триває на наших очах, полягають у руйнуванні довіри до нас, українців, серед громадян країни, де рівень підтримки досі надзвичайно високий. Мова про Естонію і про звинувачення у шахрайстві керівниці найбільшого естонського благодійного фонду, який допомагав Україні.

У п’ятницю, 19 травня, новообрана депутатка парламенту Естонії Йоганна-Марія Лехтме заявила, що складає свій мандат. Зробила це молода політикиня під тиском суспільства і партії, від якої вона балотувалася – Eesti Kakssada, у перекладі «Двісті естонців». Лехтме стала депутаткою парламенту своєї країни лише кілька місяців тому. На виборах вона показала найкращий результат у своїй партії, набравши 5251 голос. Для невеличкої Естонії це багато.

Виборці підтримали Йоганну-Марію Лехтме тому, що вона весь минулий рік самовіддано допомагала Україні. Рік тому Європарламент визнав волонтерку з Естонії «європейкою року» – існує таке символічне звання. Лехтме очолила фонд «Слава Україні», який під її керівництвом став найбільшим в Естонії і сумарно зібрав 6,5 мільйонів євро для допомоги українцям. Йшлося як про пожертви для підтримки цивільного населення, так і про проекти для нашого війська.

Під час поїздок до України Лехтме познайомилася з волонтером зі Львова – Геннадієм Васьківим. Від 2017 по 2021 рік він працював заступником мера Львова Андрія Садового і якийсь час навіть був його першим заступником. Після звільнення з міської адміністрації повернувся у звичне для себе середовище – ведення бізнесу, а під час війни взявся волонтерити. Він створив свій фонд «Все для перемоги» і після знайомства з Йоганною-Марією Лехтме став головним партнером естонського фонду «Слава Україні».

Партнерство працювало у той спосіб, що пожертви, донати від естонців забезпечували фінансові можливості для проектів фонду «Слава Україні», а львівський фонд Геннадія Васьківа «Все для перемоги» допомагав реалізувати задумане вже на місці. Йшлося про купівлю і переобладнання машин для армії, закупівлю дронів, забезпечення населення у прифронтових містах продуктовими наборами, пошиття зимової форми для військових і багато іншого.

Спочатку все було гаразд. Лехтме, Васьків та інші волонтери їздили на Харківщину і Донеччину. Часто відвідували Бахмут. Розповідали про свою діяльність у телевізійних ефірах. Щоправда, влітку минулого року в автомобілях, які ввозив фонд «Все для перемоги», на кордоні виявили пакунки електронних сигарет, але усіх вдалося переконати, що цим займався харківський партнер фонду. Про його оборудки нібито більше ніхто не знав. Фонд продовжив працювати і робити добрі справи.

Щоправда, з певного моменту доброчинна діяльність перестала бути безкорисливою справою. Це помітив партнер Геннадія Васьківа Олександр Чернов, який працював з ним спочатку в компанії «Дунапак», потім у міській раді Львова, а згодом перейшов до спільної бізнес-діяльності і волонтерства.

Олександр Чернов каже, що він неодноразово спілкувався з Геннадієм Васьківим і Йоганною-Марією Лехтме стосовно сумнівних моментів діяльності обох фондів. Часто автомобілі були поганої якості, а їхня вартість завищеною, ціни на ремонт у рахунках також відрізнялися від реальних. Проблеми виникли і з продуктовими наборами, де опинялися консерви, подаровані меценатами, а в документах було записано, ніби фонд за них заплатив.

За словами Чернова, на його зауваження і незгоду Васьків і Лехтме не реагували, тож він повідомив про зловживання членам наглядової ради естонського фонду, а Васьківу сказав, що хоче звільнитися. Згодом Геннадій Васьків переписав компанію «Ай Сі Констракшн», засновником якої був Чернов, на дружину свого рідного брата Марту Люту.

ТОВ «Айсі Констракшн» це не просто собі компанія. Васьків і Чернов створили її у 2021 році після завершення роботи у міській раді Львова, хоча офіційно екс-заступник мера не мав відношення до фірми. Її засновником був Чернов. До речі, фонд «Все для перемоги» працює в одному офісі з «Айсі Констракшн», але це ж лише випадковість.

Отож Олександр Чернов вирішив не брати участі у нечесних, на його думку, оборудках Васьківа і Лехтме. Компанію, що за документами належала йому, Васьків переписав на свою родичку і призначив директором свого друга зі студентських часів Романа Панасюка.

Сюжетна лінія Олександра Чернова у цій заплутаній історії не завершена. Він продовжив інформувати наглядову раду естонського фонду «Слава Україні» про зловживання пожертвами. Грім вдарив лише після виборів до парламенту Естонії у березні. Йоганна-Марія Лехтме стала депутаткою парламенту, її популярність у країні справді була високою. Водночас наглядова рада фонду, яким вона керувала, провела внутрішнє розслідування переконалася, що більше мільйона євро пожертв естонців і справді використані не за призначенням. Лехтме відсторонили з посади.

Згідно із розслідуванням видання The Kyiv Independent та журналістів естонського видання Delfi, схема розкрадання коштів відбувалася через уже нам відому компанію «Айсі Констракшн». Вона нібито надавала послуги естонському фонду з ремонту авто, закупівлі продуктових наборів тощо. Виручка IC Construction минулого року становила 41,7 млн грн або близько 1 млн євро, а чистий прибуток – 9,3 млн грн або близько 250 тис. євро.

Тобто чверть мільйона євро ці ділки офіційно заробили з пожертв естонців. Це лише офіційно. Ви вірите в чесність і прозорість бухгалтерії цих фондів і компаній? От і я не вірю. Сьогодні естонська сторона вважає, що грошей було відмито чи вкрадено на загальну суму приблизно півтора мільйона євро.

За дивовижним збігом обставин Геннадій Васьків на початку цього року придбав собі новий автомобіль. Це BMW X6 2022 року випуску. А ще він у цей час їздив з дружиною на оглядини нової квартири у Києві. Не те, щоб волонтерові від бізнесу не було де жити. Кілька років тому він збудував будинок у Винниках біля Львова. Поруч у ще одному будинку живуть його батьки.

А Олександр Чернов після розриву з Васьківим збирався поїхати в Естонію, щоб свідчити у справі зловживань фондів «Слава Україні» і «Все для перемоги». Однак до нього прийшли з обшуком і знайшли в автомобілі гранатомет та боєприпаси. Тепер Чернов під домашнім арештом у справі про торгівлю зброєю. Естонські журналісти і громадські діячі вимагають захистити його як інформатора у важливій справі.

Детальна історія Олександра Чернова і цієї резонансної історії з’явиться на ZAXID.NET найближчим часом. Йоанна Марія Лехтме уже здала свій мандат у парламенті. Виявилось, що вона причетна до крадіжки грошей і на своїй попередній роботі. А довіра до допомоги українцям в Естонії сьогодні критично впала саме через її шахрайство і брехню.

Зловживання на довірі у часи війни – це надзвичайно огидна річ. І сьогоднішня історія саме така – неприємна і огидна. Від неї хочеться відвернутися і уявити, що всі волонтери чесні, що поліція не підкидає гранатомети в машини, що всі гуртом робимо все для перемоги. Але реальність інша, якщо хочемо її змінити, то не маємо права пробачати шахраям і негідникам.