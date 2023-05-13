Бабушкінський районний суд Дніпра обрав Олександру Чернову (на фото у центрі) запобіжний захід у вигляді домашнього арешту

У Павлограді на Дніпропетровщині за підозрою у торгівлі зброєю затримали Олександра Чернова, який раніше працював у компанії IC Construction. Ця компанія фігурує у скандалі про привласнення 1,5 млн євро благодійної допомоги з Естонії. Сам Олександр Чернов стверджує, що ніколи займався торгівлею зброєю й заявляє, що ця справа пов’язана з його викриттям IC Construction на розкраданні благодійних коштів. Директором IC Construction є колишній керівник управління економіки підприємств ЛМР Роман Панасюк, а власницею компанії вказана дружина брата екс-заступника мера Львова Геннадія Васьківа.

У суботу, 13 травня, обласна поліція Дніпропетровської області повідомила про затримання у Павлограді 43-річного чоловіка, в автомобілі якого виявили арсенал зброї – реактивну протитанкову гранату, 4 корпуси гранати Ф-1, два корпуси РГД-5 та запали УЗРГМ-2. Слідчі повідомили йому про підозру за ч. 1 ст. 236 (незаконне поводження зі зброєю) ККУ. Бабушкінський районний суд Дніпра сьогодні ж обрав йому запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Виявлена в автомобілі Олександра Чернова зброя / фото поліції

Затриманим виявився Олександр Чернов, який, за даними балтійського порталу новин Delfi, був волонтером благодійного фонду «Все для перемоги» та естонської організації MTÜ Slava Ukraini, а також комерційним директором компанії IC Construction. Ці компанії нещодавно викрили на привласнені благодійних коштів із Естонії.

У 2016 році Олександр Чернов працював у компанії Dunapack Packaging, де познайомився з Геннадієм Васьківим, який у 2017 році прийшов працювати у Львівську міську раду і став заступником міського голови. Партнер Чернова по естонській організації MTÜ Slava Ukraini Ільмар Рааг розповів Delfi, що після звільнення з Dunapack Геннадій Васьків запросив Чернова працювати заступником керівника ЛКП «Львівспецкомунтранс» [у відкритих джерелах ця інформація відсутня]. У 2021 році Васьків звільнився з ЛМР та заснував компанію IC Construction, керівником якої став Чернов.

На початку повномасштабного вторгнення Геннадій Васьків створив благодійний фонд All for Ukraine («Все для України»), до роботи в якому залучив і Олександра Чернова. Фонд співпрацював із естонською благодійною організацією MTÜ Slava Ukraini («Слава Україні»).

«Восени 2022 року Васьків заявив, що всі наступні, пов’язані з естонцями проекти, будуть передані компанії IC Construction. Тоді Чернов сказав Васьківу, що більше не братиме участі в схемах, які він вважає корупційними», – зазначає видання.

Після цього, за словами Ільмара Раага, Олександр Чернов продовжував працювати в IC Construction, однак передавав інформацію діяльність компанії естонським партнерам. Розголошувати свої підозри про корупційну діяльність компанії та фонду він не поспішав через побоювання про безпеку своєї родини та через те, що естонські партнери хотіли перевірити його підозри.

«Компанія виконувала роботи за однією ціною, а в офіційні документи вносилась інша вартість», – розповів ZAXID.NET Олександр Чернов, не уточнивши, про які саме роботи йдеться.

На початку березня Консультативна рада фонду MTÜ Slava Ukraini оголосила про внутрішню перевірку через підозри в нецільовому використанні коштів двома українськими партнерами, серед яких – фонд Геннадія Васьківа «Все для перемоги» та фірма IC Construction, яка тепер записана на колишнього колегу Васьківа по ЛМР Романа Панасюка. Саме ця компанія отримала 1,5 млн євро від естонських партнерів, і щодо використання цих коштів у наглядової ради MTÜ Slava Ukraini виникли питання.

Сам Геннадій Васьків звинувачення у привласненні благодійних коштів заперечує. Він заявив, що звинувачення його БФ у розкраданні блігодійних коштів є «антиукраїнською політичною атакою, спланованою російською стороною». Майже за місяць публічного скандалу ані Геннадій Васьків, ані його фонд, ані IC Construction публічно не відзвітували про передані Естонією 1,5 млн євро. 9 травня естонська прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом привласнення коштів, зібраних організацією MTÜ Slava Ukraini та переданих українській сумнівній компанії. Цю справу естонська прокуратура розслідує спільно з українськими правоохоронцями.

За кілька днів після цього, за словами Ільмара Раага, комп’ютер Олександра Чернова був пошкоджений, а самого Чернова позбавили статусу волонтера. На фоні цього скандалу Олександр Чернов 27 березня звільнився з IC Construction та готував документи для виїзду в Естонію, де планував дати свідчення поліції. Впродовж півтора місяця, побоюючись за своє життя, він жив у сестри в Павлограді.

У п’ятницю, 12 травня, у квартирі сестри відбулись обшуки через звинувачення Чернова у торгівлі зброєю. У помешканні зброї не виявили, однак її знайшли у автомобілі Чернова Mitsubishi Colt. Слідство вважає, що після звільнення з IC Construction Чернов не мав роботи й нібито хотів заробляти на торгівлі зброєю.

Олександр Чернов у коментарі ZAXID.NET розповів, що вважає цю справу сфабрикованою й пов’язаною з його попередньою роботою. Він зазначив, що востаннє користувався автомобілем у середу, 10 травня й тоді у багажнику ніякої зброї не було. Чернов розповів, що напередодні обшуків у авто тричі спрацьовувала сигналізація, однак він її вимкнув й не виходив на вулицю, щоб перевірити автомобіль, через комендантську годину.

«Виявлена у моєму авто зброя має другий клас небезпечності по вибуховості і якби я її перевозив, це могло б загрожувати моєму життю. Навіть щоб вилучити цю зброю поліція викликала піротехніків. Я вважаю, що ця справа – це попередження, щоб я не коментував діяльність фірми, в якій я працював», – розповів ZAXID.NET Олександр Чернов.

За даними аналітичної системи YouControl, компанія IC Construction зареєстрована півтора року тому у Львові. Її директором є згаданий вище Роман Панасюк, а власницею Марта Люта – дружина брата Геннадія Васьківа. У серпні 2022 року вона купила цю компаніяю в Олександра Чернова. ЦIC Construction тісно пов¦язана з БФ «Все для перемоги» через власників та управління.