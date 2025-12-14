Уряд ухвалив рішення про запуск автоматичного військового обліку українців
Частина українців ставатиме на військовий облік без особистих звернень
Кабінет Міністрів України погодив запуск нового експериментального проєкту з автоматичного взяття на військовий облік призовників, військовозобов’язаних та резервістів. Про це у суботу, 13 грудня, повідомило Міноборони України.
«Це рішення зменшує бюрократію та спрощує процедуру для громадян і ТЦК: частина людей ставатиме на військовий облік без особистих звернень, черг і додаткових довідок», – йдеться у повідомленні.
На військовий облік автоматично ставитимуть:
- чоловіків, які не стали на облік у 17 років. Вони автоматично отримують статус призовника з моменту 18-річчя,
- чоловіки віком 18–60 років, які перебувають за кордоном. Їх ставитимуть на облік під час отримання чи обміну паспортних документів у підрозділах Державної міграційної служби. Для цього чоловікам не потрібно відвідувати ТЦК та СП або проходити ВЛК.
Заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку Оксана Ферчук зауважила, що в Україні налагодили обмін даними між Міноборони, міграційною службою, демографічним реєстром та реєстром актів цивільного стану.
«Людині більше не потрібно бігати по кабінетах і стояти в чергах, щоб виконати свій обов’язок. Система зробить це автоматично, бо вже має всі необхідні дані», – відзначила вона.
Нагадаємо, у жовтні Кабінет міністрів ухвалив рішення про запуск електронного територіального центру комплектування (е-ТЦК), що цифровізує процес оформлення та продовження відстрочок від мобілізації.