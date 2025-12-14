Автоматично братимуть на облік призовників, військовозобов’язаних та резервістів

Кабінет Міністрів України погодив запуск нового експериментального проєкту з автоматичного взяття на військовий облік призовників, військовозобов’язаних та резервістів. Про це у суботу, 13 грудня, повідомило Міноборони України.

«Це рішення зменшує бюрократію та спрощує процедуру для громадян і ТЦК: частина людей ставатиме на військовий облік без особистих звернень, черг і додаткових довідок», – йдеться у повідомленні.

На військовий облік автоматично ставитимуть:

чоловіків, які не стали на облік у 17 років. Вони автоматично отримують статус призовника з моменту 18-річчя,

чоловіки віком 18–60 років, які перебувають за кордоном. Їх ставитимуть на облік під час отримання чи обміну паспортних документів у підрозділах Державної міграційної служби. Для цього чоловікам не потрібно відвідувати ТЦК та СП або проходити ВЛК.

Заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку Оксана Ферчук зауважила, що в Україні налагодили обмін даними між Міноборони, міграційною службою, демографічним реєстром та реєстром актів цивільного стану.

«Людині більше не потрібно бігати по кабінетах і стояти в чергах, щоб виконати свій обов’язок. Система зробить це автоматично, бо вже має всі необхідні дані», – відзначила вона.

Нагадаємо, у жовтні Кабінет міністрів ухвалив рішення про запуск електронного територіального центру комплектування (е-ТЦК), що цифровізує процес оформлення та продовження відстрочок від мобілізації.