Підписати контракт зможуть чинні та майбутні військові

Міністерство оборони за дорученням президента України розпочало підготовку нових типів контрактів для військовослужбовців. Для цього готуються відповідні зміни у законодавстві, повідомили у пресслужбі Міноборони у понеділок, 3 листопада.

Про розробку нових контрактних форм також повідомив Володимир Зеленський на зустрічі з журналістами. Він наголосив, що держава хоче створити умови, за яких військові з бойовим досвідом зможуть залишатися в армії на контрактній основі та передавати знання іншим.

«Головна новація – це гарантовані чіткі терміни служби. Контракти будуть від 1 до 5 років. Для контрактів на 2-5 років передбачено річну відстрочку від мобілізації по завершенні контракту», – повідомили у пресслужбі Міноборони.

Умови нового типу контрактів для військових в Україні

Зазначається, що після ухвалення законодавчих змін нові контракти зможуть підписати військові, які вже є частиною армії та люди, які будуть долучатися до війська в майбутньому. Міноборони також очікує, що нові контракти будуть включати збільшення щомісячних виплат, бонуси за підписання контракту, а також розширення соціального пакета.

«Ми розібралися з бажаним фінансуванням, яке бачать військові. У нас сьогодні є цифри, які всі вважають справедливими для контракту. Але спочатку треба мати забезпечення фінансове для таких виплат», – розповів на брифінгу Володимир Зеленський.

Коли саме запровадять нові контракти для військових в Україні, наразі невідомо. Втім, у пресслужбі Міноборони пообіцяли анонсувати додаткові деталі щодо контракту «найближчим часом».