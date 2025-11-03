В Україні з'являться нові контракти для військовослужбовців
Наразі триває підготовка до запровадження нових контрактних форм
Міністерство оборони за дорученням президента України розпочало підготовку нових типів контрактів для військовослужбовців. Для цього готуються відповідні зміни у законодавстві, повідомили у пресслужбі Міноборони у понеділок, 3 листопада.
Про розробку нових контрактних форм також повідомив Володимир Зеленський на зустрічі з журналістами. Він наголосив, що держава хоче створити умови, за яких військові з бойовим досвідом зможуть залишатися в армії на контрактній основі та передавати знання іншим.
«Головна новація – це гарантовані чіткі терміни служби. Контракти будуть від 1 до 5 років. Для контрактів на 2-5 років передбачено річну відстрочку від мобілізації по завершенні контракту», – повідомили у пресслужбі Міноборони.
Умови нового типу контрактів для військових в Україні
Зазначається, що після ухвалення законодавчих змін нові контракти зможуть підписати військові, які вже є частиною армії та люди, які будуть долучатися до війська в майбутньому. Міноборони також очікує, що нові контракти будуть включати збільшення щомісячних виплат, бонуси за підписання контракту, а також розширення соціального пакета.
«Ми розібралися з бажаним фінансуванням, яке бачать військові. У нас сьогодні є цифри, які всі вважають справедливими для контракту. Але спочатку треба мати забезпечення фінансове для таких виплат», – розповів на брифінгу Володимир Зеленський.
Коли саме запровадять нові контракти для військових в Україні, наразі невідомо. Втім, у пресслужбі Міноборони пообіцяли анонсувати додаткові деталі щодо контракту «найближчим часом».