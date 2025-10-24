У листопаді понад 600 тис. українців отримають продовження відстрочок автоматично

Кабінет міністрів ухвалив рішення про запуск електронного територіального центру комплектування (е-ТЦК), що цифровізує процес оформлення та продовження відстрочок від мобілізації. Про це написала прем’єр-міністерка Юлія Свириденко в соцмережах 24 жовтня.

Починаючи з 1 листопада військовозобов’язані українці зможуть автоматично продовжити відстрочки від мобілізації у застосунку «Резерв+» або ж через Центр надання адміністративних послуг (ЦНАП).

За даними прем’єрки, понад 600 тис. українців отримають продовження відстрочок автоматично – без черг і бюрократії. Так, 80% відстрочок можна буде оформити онлайн через «Резерв+». Решта – через будь-який зручний ЦНАП.

Свириденко зазначила, що електронний військово-обліковий документ з QR-кодом стане основним підтвердженням відстрочки – без потреби у паперових довідках із мокрими печатками.

«Це рішення – важлива частина створення екосистеми «е-ТЦК», мета якої перевести ключові сервіси в електронний формат, підвищити прозорість і зменшити навантаження на територіальні центри комплектування», – додала прем’єрка.

До слова, Верховна Рада 9 жовтня ухвалила законопроєкт, який дозволяє критично важливим підприємствам та компаніям ОПК бронювати своїх працівників на 45 днів, навіть якщо вони не мають військового квитка чи перебувають в розшуку ТЦК.