Поляка ображав продавчиню-українку і демонстрував жести нацистського вітання

Польська поліція затримала чоловіка, підозрюваного у погрозах продавчині з України та публічній пропаганді нацизму. Інцидент стався в одному з магазинів у центрі Гдині кілька днів тому.

У вівторок після обіду, 9 грудня, в одному з продуктових магазинів у центрі Гдині стався інцидент за участю агресивного поляка. Як повідомила поліція, він ображав і погрожував продавчиню українського походження та зробив нацистський жест, вигукнувши «Зіґ Хайль» (Sieg Heil!, що у перекладі з німецької означає «Слава перемозі!») – нацистське вітання часів Третього Рейху. Виходячи з магазину, він попередив, що ще повернеться.

Продавчиня записала інцидент, і відео, сповнене нецензурної лексики, потрапило в мережу.

«Чоловіка затримали тієї ж доби. Після доставки до поліцейського відділку йому були пред'явлені звинувачення у погрозах незаконного характеру щодо особи через її національну приналежність та публічну пропаганду нацистського режиму», – повідомила міська поліція Гдині.

Крім того, до районної прокуратури було подано клопотання про застосування до затриманого запобіжних заходів. Прокурор задовольнив це клопотання і віддав підозрюваного під нагляд поліції, видавши заборону наближатися до потерпілої, а також заборону заходити до магазину, де стався інцидент. Поліція не повідомляє, чим чоловік пояснив свої дії.