Перша версія різдвяного ведмедя із синім шарфом

Міська влада Перемишля в центрі міста змінила шалик на різдвяному вуличному ведмедику з блакитного на червоний після протестів правих активістів, які вважали шалик синього кольору занадто проукраїнським. Про це стало відомо зі сторінки мера Перемишля Войцеха Бакуна.

У четвер, 4 грудня, у центрі Перемишля встановили святкову інсталяцію – жовто-коричневого ведмедика в блакитному шарфі. Саме ведмідь є символом Перемишля, який зображається на гербі міста. Однак частина правих активістів розкритикувала декорацію, бо блакитний шалик, на їхню думку, нагадував українські барви. Такі коментарі поляків прослідковуються і під дописом мера Перемишля Войцеха Бакуна.

Наприклад, польська користувачка фейсбука Джудіта Прокоп під дописом зазначила: «Тільки чому такий колір, а не біло-червоний?»

Інша дописувачка Барбара Ковальська зазначила: « Інших кольорів не було, пане президенте?»

Через кілька днів, 10 грудня, мер Перемишля Войцех Бакун повідомив у фейсбуці, що на різдвяній інсталяції замінили блакитний шарф на червоний. «Невелика зміна гардеробу, щоб хибні асоціації не затьмарили магію свят. Хо-хо-хо» – зазначив мер.

Шарф замінили на червоний. Фото Войцеха Бакуна

Під новим дописом у фейсбуці з оновленим червоним шарфом, замість блакитного, користувачка Барбара Пшибитек прокоментувала: «Національна алергія на синьо-жовте вилікувана. Можна прислухатися до голосу народу! І такий подарунок цінується. Дякуємо!»

Інша користувачка Гося Рафал додала: «На жаль, але людям вже достатньо жовтих і синіх кольорів. Неправильно це. Поляки вже мають просто достатньо українців, які панують у Польщі».

Зазначимо, що мер Перемишля Войцех Бакун обраний від націоналістичної радикальної партії «Кукіз'15». Саме ця партія у 2018 році подала законопроєкт з гідно з яким до відповідальності притягуватимуться усі, хто заперечує, підтримує або пропагує злочинні, на думку поляків, дії ОУН та УПА.