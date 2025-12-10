На Перемишлянщині побудують велику свиноферму

ТзОВ «Жовківський племптахорепродуктор», що входить до аграрної групи «Ексім Фуд», оголосило про намір побудувати нову свиноферму поблизу Перемишлян. На підприємстві планують отримувати понад 16,5 тис. поросят на рік, яких потім відправлятимуть на м’ясопереробні підприємства.

Як йдеться в повідомлені «Жовківського ППР», свиноферму запланували побудувати на території села Виписки Перемишлянської міської громади. Компанія орендувала у міської ради дві земельні ділянки загальною площею 27,9 га за 178 тис. грн на рік (аукціони тут і тут).

Збудувати свинокомплекс мають намір у дві черги. На його території передбачені 23 свинарники та допоміжні споруди.

На фермі постійно утримуватимуть будуть понад 1,6 тис. свиноматок. У компанії розраховують, що вони даватимуть приплід до 16,8 тис. голів поросят щорічно.

Забою на фермі не буде, поросят віддаватимуть покупцям живцем, зокрема на м’ясопереробні заводи.

«Будівництво свинарського підприємства надасть можливість забезпечити внутрішній ринок країни якісною продукцією вітчизняного виробництва. Створення додаткових робочих місць шляхом залучення місцевого населення на період будівництва та експлуатації, збільшення податкової бази, підвищення конкурентоспроможності вітчизняної галузі свинарства», – йдеться в повідомленні «Жовківського ППР».

Новий свинокомплекс обслуговуватимуть до 20 працівників.

Як писав ZAXID.NET, «Жовківський племптахорепродуктор», що входить до групи «Ексім Фуд» місцевого підприємця Мирона Остапчака – одного з найбільших виробників свинини в західному регіоні, в останній рік активно розростається. У червні компанія придбала на аукціоні за 1,613 млн грн занедбану радянську птахофабрику в Куликові Львівської області. На початку літа «Жовківський племптахорепродуктор» викупив вісім ділянок за 18,2 млн грн у селі Гряда. Також група придбала аграрну компанію «Агросетон» у Onur Group із 3,5 тис. га землі на Львівщині.

Торік «Жовківський племптахорепродуктор» отримав 792,6 млн грн доходу (на 7,2% більше, ніж у 2023-му) та 280,3 млн грн чистого прибутку, за даними YouControl.

На жовтень 2025-го «Жовківський племптахорепродуктор» мав поголів’я 9300 свиноматок, 217 кнурів та планував збільшити маточне поголів’я.

Невдовзі група «Ексім Фуд» планує стати найбільшим виробником мармурової яловичини в країні. Вона також експортує свою продукцію, щороку потрапляючи до десятки найбільших продавців свинини за кордон.

Окрім аграрного бізнесу Мирон Остапчак також відомий в області як власник футбольного клубу «Куликів-Білка».