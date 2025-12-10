Коломойський обіцяє нові подробиці інциденту

Під час короткого судового засідання, у середу, 10 грудня скандальний бізнесмен Ігор Коломойський заявив журналістам, що на Тимура Міндіча, який фігурує у справі про корупцію в енергетиці, нібито намагалися скоїти замах в Ізраїлі. Про це стало відомо з трансляції «5 каналу».

У середу, 10 грудня, апеляційний суд мав розглядати скаргу на продовження тримання під вартою бізнесмена Ігоря Коломойського до 14 грудня. Однак засідання фактично зірвалося – відбувся відвід суддів.

Під час короткої перерви Коломойський звернувся до присутніх журналістів і повідомив про нібито спробу замаху на Тимура Міндіча 28 листопада в Ізраїлі. Сам Коломойський весь час розмовляв російською.

«Ви уже чули новини про Міндіча? Замах на нього був В Ізраїлі. Спроба тільки. Злочинці заарештовані. Слава Богу, що спроба не здійснилася. Поранили хатню робітницю», – сказав бізнесмен.

Він також заявив, що в Ізраїлі про цей інцидент мовчать та запросив журналістів приходити на наступні судові засідання, де, за його словами, пролунають подробиці.

Нагадаємо, що у 2024 році Ігорю Коломойському повідомили про підозру в організації замовного вбивства директора однієї з юридичних компаній, яка не виконала його умови.

У 2023 році Ігорю Коломойському оголосили підозру у шахрайстві та відмиванні пів мільярда грн, які впродовж 2013-2020 років він вивів за кордон.