У грудні американського режисера Роба Райнера знайшли мертвим разом із дружиною у власному будинку. Він був одним із найвідоміших голлівудських кінематографістів і став широко відомим у 1970-х завдяки ситкому «Всі в родині», а пізніше він зіграв батька персонажа Леонардо Ді Капріо в фільмі «Вовк з Волл-стріт». Однак найбільше він запамʼятається глядачам саме як режисер, і ZAXID.NET пропонує пригадати його найзнаковіші роботи.

«Залишся зі мною» (1986)

Stand by Me

Містечко Касл-Рок стривожене зникненням підлітка Рея Брауера, який збирав у лісі чорницю. Його ровесник Верн випадково дізнається, що хлопця збив поїзд, тому він збирає компанію однодумців і вирушає на його пошуки. Компанія вирішує стати героями Касл-Рока, а майбутній похід здається підліткам захопливою прогулянкою, але реальність виявляється жорстокою.

«Принцеса-наречена» (1987)

The Princess Bride

У вигаданій країні живе красива дівчина Батеркап. Вона любить докучати наймиту Вестлі зайвими завданнями. З часом вони розуміють, що між ними виникає кохання. Проте Вестлі необхідно заробити грошей на весілля, і він їде в далеку подорож, з якої не повертається: Батеркап отримує звістку про те, що корабель захоплює пірат. Тим часом до Батеркап залицяється принц Хампердінк, проте перед самим весіллям дівчину викрадають бандити.

«Коли Гаррі зустрів Саллі» (1989)

When Harry Met Sally

Одного разу дівчина Гаррі попросила його відвезти її подругу Саллі в Нью-Йорк. У поїздці вони розговорилися і відчули пристрасний зв’язок. Наступного разу вони зустрілися через 5 років на борту літака. Гарі збирався одружитися, а в Саллі був хлопець. На пропозицію Гарі просто повечеряти разом Саллі відмовила. Через ще 6 років вони зустрілися в невеличкій крамничці. Гаррі вже встиг розлучитися, а Саллі – розпрощалась із хлопцем, і з цієї миті в них починається новий етап спілкування.

«Мізері» (1990)

Misery

Відомий письменник Пол Шелдон на зворотному шляху з мотелю потрапляє в ДТП. Він не памʼятає, чому та як трапилась аварія, його останній спогад пов'язаний з невідомою жінкою, яка надала йому допомогу. Жінка на імʼя Енні Вілкс живе на самоті посеред лісу, збираючи романи Шелдона. Вона має намір змусити письменника змінити закінчення його останнього роману.

«Декілька хороших хлопців» (1992)

A Few Good Men

Події фільму відбуваються на військовій базі на Кубі, де гине рядовий Вільям Сантьяго. Під підозрою та арештом опинилися двоє військових – рядовий Дауні та капрал Доусон зі взводу загиблого. Розслідування приходить до висновку, що обвинувачені застосовували до загиблого «червоний код» – нестатутну систему покарань.