У США знайшли мертвими відомого голлівудського режисера Роба Райнера та його дружину, фотографку та продюсерку Мішель Сінгер Райнер. Про це повідомляє BBC.

Подружжя виявили у їхньому будинку в елітному районі Лос-Анджелеса. Поліція одразу кваліфікувала справу як вбивство. За інформацією AP, на тілі режисера і його дружили виявили ножові поранення.

За даними журналу People, у вбивстві підозрюють сина Ніка Райнера.

Роб Райнер – відомий голлівудський режисер, відомий за проєктами «Принцеса-наречена», «Коли Гаррі зустрів Саллі» та «Це спинномозкова пункція».

З Мішель Сінгер режисер перебував у шлюбі від 1989 року. На момент смерті акторові було 78 років, а його дружині – 68.