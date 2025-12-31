Російський дрон пошкодив автодвір «Нової пошти»

У ніч на 31 грудня під час російської атаки на Одеську область уламки ворожого безпілотника впали на територію автодвору сортувального термінала «Нової пошти». Про це повідомила пресслужба компанії.

У момент атаки всі працівники перебували в укритті, постраждалих немає. Водночас через падіння уламків загорівся причіп вантажівки, у якому перевозили 110 посилок. Загальна оголошена вартість знищених відправлень становить 2,3 млн грн.

У «Новій пошті» заявили, що повністю компенсують клієнтам вартість втрачених посилок і вже контактують з відправниками та отримувачами щодо відшкодування.

В ніч проти 31 грудня російські війська здійснили масовану атаку ударними дронами по Одесі та області. Унаслідок обстрілу частина міста залишилася без електро-, водо- та теплопостачання, поранення отримали шестеро людей.