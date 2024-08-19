«Нова пошта» за 20 млн доларів кредиту розбудує логістичний хаб у Львові
Збільшити потужність наявного хабу у Львові планують утричі
Логістичний оператор «Нова пошта» отримав 20 млн доларів кредиту від французького банку Credit Agricole на розбудову логістичного хабу у Львові. Про це у понеділок, 19 серпня, повідомила пресслужба компанії.
Зазначається, що згідно з підписаною між «Новою поштою» та Credit Agricole угодою, за кредит логістичний оператор викупить два термінали у Львівській області (поштовий та вантажний), аби надалі їх розширити та збільшити пропускну спроможність. Крім цього, кредит передбачає автоматизацію та збільшення операційних можливостей терміналів – на оновлених терміналах встановлять нові сортувальні лінії, що збільшать потужність хабу втричі.
«Група NOVA має велику інвестиційну програму й постійно шукає оптимальні джерела її фінансування. Це вже не перший кредит “Новій пошті” від банку Credit Agricole і нова угода є послідовним розвитком нашої стратегічної співпраці», – розповів фінансовий директор групи NOVA Петро Фоков.
Кредит «Нова пошта» отримала терміном на 5 років. Його умови не розголошують. Перший сортувальний термінал у Львові відкрили ще у 2013 році, у 2019 році – біля Львова запрацював інноваційний термінал на 15 тис. посилок на годину.
Нагадаємо, нещодавно логістичний оператор «Нова пошта» взяв 70 млн євро кредиту в ЄБРР на будівництво бомбосховищ та розширення мережі філій.