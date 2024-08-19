У 2019 році «Нова пошта» відкрила біля Львова інноваційний термінал на 15 тис. посилок на годину

Логістичний оператор «Нова пошта» отримав 20 млн доларів кредиту від французького банку Credit Agricole на розбудову логістичного хабу у Львові. Про це у понеділок, 19 серпня, повідомила пресслужба компанії.

Зазначається, що згідно з підписаною між «Новою поштою» та Credit Agricole угодою, за кредит логістичний оператор викупить два термінали у Львівській області (поштовий та вантажний), аби надалі їх розширити та збільшити пропускну спроможність. Крім цього, кредит передбачає автоматизацію та збільшення операційних можливостей терміналів – на оновлених терміналах встановлять нові сортувальні лінії, що збільшать потужність хабу втричі.

«Група NOVA має велику інвестиційну програму й постійно шукає оптимальні джерела її фінансування. Це вже не перший кредит “Новій пошті” від банку Credit Agricole і нова угода є послідовним розвитком нашої стратегічної співпраці», – розповів фінансовий директор групи NOVA Петро Фоков.

Кредит «Нова пошта» отримала терміном на 5 років. Його умови не розголошують. Перший сортувальний термінал у Львові відкрили ще у 2013 році, у 2019 році – біля Львова запрацював інноваційний термінал на 15 тис. посилок на годину.

Нагадаємо, нещодавно логістичний оператор «Нова пошта» взяв 70 млн євро кредиту в ЄБРР на будівництво бомбосховищ та розширення мережі філій.