Кредит сприятиме довгостроковій стратегії розвитку «Нової пошти»

Логістичний оператор ТОВ «Нова пошта», що входить в групу компаній Nova, отримав кредит у розмірі 70 млн євро від Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР). Про це середу, 14 серпня, повідомила прес-служба компанії.

Там нагадали, що 100% співробітників «Нової пошти» – це понад 35 тис. людей, які офіційно оформлені та отримують «білу» зарплатню.

«Ми працюємо, спираючись на високі етичні стандарти. ЄБРР все це перевіряє і кожен раз запевнюється, що ми дійсно надійний партнер. Як результат – новий кредит, який сприятиме нашій довгостроковій стратегії розвитку», – йдеться у повідомленні.

У компанії розповіли, що отримані від ЄБРР гроші скерують на розширення мережі філій «Нової пошти» в Україні, будівництво понад 600 бомбосховищ для співробітників і клієнтів, а також на аналіз важливих проєктів з реінтеграції ветеранів та розширення можливостей навчання для жінок.

«Ця співпраця – визнання нашого внеску в розвиток українського бізнесу, та, ми впевнені – ще одна ступінь довгострокових відносин з ЄБРР», – переконані в компанії.

Як уточнили в банку, ЄБРР зможе надати кошти в українських гривнях або євро, а також забезпечити гарантією від перших збитків у розмірі 10% від суми кредиту в рамках програми «Муніципальна інфраструктура та промислова стійкість» (UIF MIIR).