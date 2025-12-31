Владислав Лупашко шукатиме собі новий клуб

«Карпати» на своєму офіційному сайті повідомили про відхід Владислава Лупашка з посади головного тренера. «Зелено-білі» припинили співпрацю з 39-річним наставником за взаємною згодою сторін.

Нагадаємо, Лупашко очолив «левів» у липні 2024 року, перейшовши з «Інгульця». Саме у петровському клубі він і розпочав тренерську кар’єру – спочатку асистентом, потім виконувачем обов’язків головного тренера, а потім і повноцінним наставником.

19 червня 2024 року Лупашко приєднався до табору ФК «Карпати», очоливши молодіжку, а рівно за місяць був оголошений наставником головної команди, замінивши Мирона Маркевича. За цей час він провів на чолі «зелено-білих» 50 матчів (19 перемог, 14 нічиїх і 17 поразок).

Раніше повідомлялося, що львівський клуб може очолити іспанський тренер Фран Фернандес.

До слова, на зимову паузу «Карпати» пішли на 9-й сходинці турнірної таблиці УПЛ, набравши 19 очок після 16 турів.