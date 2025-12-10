На ринку праці роботодавці готові платити більше представникам робітничих спеціальностей

Від жовтня 2022 до жовтня 2025 року зарплати в деяких галузях зросли на понад 300%. За якими вакансіями від початку повномасштабної війни зафіксовано найбільший приріст зарплати, ZAXID.NET розповіли аналітики порталу «OLX Робота».

Більше, ніж на 300%

Рекордне зростання медіанної зарплати зафіксовано у різноробочих, чиї зарплати зросли на 384% і в жовтні 2025 року становили 23 тис. грн. Другу позицію займають вакансії малярів з медіанною зарплатою 47 тис. грн та приростом 215%.

До переліку вакансій з найвищими темпами зростання медіанних зарплат також увійшли:

муляри – 157% (47,5 тис. грн);

фітнес-тренери – 151% (15 тис. грн);

дизайнери у сфері PR та реклами – 150% (25 тис. грн);

електрики – 145% (35 тис. грн);

виконроби – 144% (50 тис. грн);

штукатури – 140% (60 тис. грн);

сантехніки – 137% (41,5 тис. грн);

маркетологів – на 132%;

25,5 тис. грн в жовтні2025 року);

пекарів – на 130% (30,5 тис. грн);

стоматологів – на 129% (40 тис. грн);

будівельників і плиточників – на 125% (45 тис. грн);

кур’єрів – на 122% (30 тис. грн);

менеджерів готельно-ресторанного та туристичного бізнесу – на 119% (29,5 тис. грн);

репетиторів – на 113%;

підсобників – на 105% (22,5 тис. грн).

Найбільший приріст зарплати зафіксований серед робітничих спеціальностей, що означає, говорять аналітики, що ринок дедалі більше потребує кваліфікованих майстрів й технічних фахівців.

