Низка вакансій на ринку праці зменшилась на понад 90%

У 2025 році частина професій на українському ринку праці демонструє суттєве скорочення кількості вакансій порівняно з 2021 роком, подекуди – вполовину, а подекуди – на понад 90%. Про які спеціальності йдеться і звідки така тенденція, ZAXID.NET розповіли аналітики порталу «OLX Робота».

Аналіз побудований на порівнянні кількості відповідних вакансій на порталі в 2021 і 2025 роках.

Найбільше падіння попиту

Найбільше скорочення оголошень про роботу відбулося серед вакансій у сфері клінінгу та домашнього персоналу. Різниця тут становить 95%. Ідеться про такі спеціальності:

коменданти;

адміністратори хостелів і готелів;

прибиральники;

помічники по господарству;

майстри з комплексної мийки;

санітарки тощо.

Також зниження кількості пропозицій зазнала сфера готельно-ресторанного бізнесу та туризму в категорії, де кількість пропозицій зменшилася майже на 91% за чотири роки. До цього напряму належать такі вакансії, як піцайоло, кальянщик, мангальщик, різноробочий, вантажник, водій-кур’єр тощо.

На третьому місці за падінням попиту – вакансія таксиста. Кількість оголошень в цьому розділі зменшилась на 90%. На 89% зменшилась потреба у менеджерах в сфері готельно-ресторанного бізнесу.

Інші сфери зайнятості

У роздрібній торгівлі кількість пропозицій для супервайзерів знизилась на 75%. У харчовому виробництві попит на кондитерів впав на 69%.

У бухгалтерському напрямі кількість пропозицій для бухгалтерів скоротилася на 62%. У логістичному секторі кількість вакансій для далекобійників зменшилася на 54%.

Кількість пропозицій для товарознавців знизилась за чотири роки на 53%, для менеджерів з продажу – на 48%.

Серед робітничих професій кількість вакансій для зварювальників скоротилась на 47%. Також впав попит на секретарів в діловому адміністрування – на 41%.

З чим це пов’язано

Скорочення кількості вакансій за минулі чотири роки, говорять аналітики порталу «OLX Робота», свідчить про перерозподіл пропозиції в інші напрями. Падіння в окремих сферах може бути пов’язане з оптимізацією процесів, автоматизацією та зміною пріоритетів бізнесу.

«Чи триватиме цей тренд, залежить від загальної економічної ситуації в Україні, готовності компаній до витрат на розширення штатів, технологічного розвитку та інших економічних факторів», – додають експерти.