За базове навчання жінок сплачує держава

У Львівській області набирає обертів навчання жінок професіям, в яких традиційно переважали чоловіки. Це експериментальний проєкт Державної служби зайнятості, який дозволяє опанувати новий фах безкоштовно, за навчання сплачує держава. Наразі на Львівщині цією нагодою скористалися майже чотири десятки жінок.

Як повідомив Львівський обласний центр зайнятості, станом на кінець липня 36 жінок із області пройшли навчання так званим чоловічим професіям. Левова частка –25 працівниць – висловили намір стати верстатницями на деревообробці. Зазначається, що 15 жінок вже працевлаштовані у компаніях «Еімо» (займається виробницвом лущеного шпону та напівфабрикатів у Самборі) та «Тайфун-Плюс» (один з найбільших виробників пиляного шпону, паливних гранул та брикетів в Україні, має заводи в Ожидові та Буську).

Попит на компактні, камерні формати зростає. Тому в багатьох містах з'являються проєкти для тих, хто шукає більше приватності. Один із прикладів – клубний будинок Harry від РІЕЛ із невеликою кількістю квартир, тихою локацією та приватним садом. Такі об'єкти мають багато прихильників та високий інвестиційний потенціал – особливо серед молодих професіоналів і людей, що працюють дистанційно.

Підприємство «Тайфун-Плюс» залучає жінок на «чоловічу» роботу ще від початку повномасштабного вторгнення у 2022 році, розповіли ZAXID.NET у компанії.

«Маємо дві причини: працівників бракує через війну і мобілізацію, а також переховування чоловіків удома від ТЦК. Тому ми переобладнали виробництво, насамперед на заводі у Буську, щоби жінки могли працювати там, де раніше це робили чоловіки», – повідомила керівниця відділу кадрів підприємства Іванна Березяк. За її словами, здебільшого жінки в них працюють операторами на устаткуванні з переробки деревини. Це – кілька десятків жінок у віці від 18 років і до передпенсійного віку.

Наразі Львівський обласний центр зайнятості також має заявки на навчання жінок й від інших деревообробників області, невдовзі ще вісім жінок почнуть опановувати фах верстатниць.

Як йдеться в повідомленні центру, на замовлення компаній «Фуджікура Автомотів», «Еімо», «Куйдич», «Профігруп Україна» і «Сян» шість жінок завершили навчання і стали водійками навантажувачів. Ще дві скоро почнуть працювати електромонтерками та ремонтницями електричного устаткування у бориславському підприємстві «Бескид», що надає послуги з управління багатоквартирними будинками.

У Львівському центрі професійно-технічної освіти наразі навчаються ще три жінки, що стануть трактористкою, операторкою котельні та електрогазозварницею. Остання – це 36-річна Василина Маційовська (Маруняк) з Миколаївської громади, що працює у компанії «Кеттенверк» – одного з найбільших в країні виробників металевих ланцюгів. Вона є єдиною жінкою у виробничому підрозділі.

«Це був її особистий вибір. Ми займаємось виготовленням металевих виробів і вона спочатку брала участь у процесі як слюсар. Потім її зацікавило зварювання. Отже вона почала вчитися. Ми її підтримали в тому. Спочатку оплатили курси із запрошеним фахівцем на нашому виробництві, а нині вона навчається за державною програмою в Центрі зайнятості», – розповів ZAXID.NET менеджер з питань регіонального розвитку Юрій Сохацький.

Проєкт із навчання жінок здійснюється на замовлення роботодавця, його оплачує Фонд соцстрахування на випадок безробіття. Якщо вартість опанування нового фаху перевищує 10 прожиткових мінімумів для працездатних осіб (на сьогодні це 30 280 грн), тоді різницю доплачує або роботодавець, а бо сама працівниця.

Загалом програма дозволяє українкам опанувати 31 професію державним коштом, зокрема це:

водійка тролейбуса, навантажувача, трамвая;

машиністка крана;

трактористка;

майстриня з діагностики та налагодження електронного устаткування автомобільних засобів;

слюсарка з ремонту колісних транспортних засобів та інші.

Роботодавець може подати заявку на участь у проєкті як онлайн, так і офлайн у регіональному центрі зайнятості.