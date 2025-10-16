Nestlé оголосила про скорочення 16 тисяч працівників

Новопризначений генеральний директор Nestlé Філіпп Навратіль повідомив про масштабне скорочення персоналу. У найближчі два роки компанія звільнить 16 000 працівників у всьому світі.

Як пише Financial Times, це частина оновленої стратегії Nestlé, спрямованої на підвищення продажів, зменшення витрат і фокус на найбільш прибуткових напрямах бізнесу.

«Світ змінюється, і Nestlé має змінюватися швидше. Це вимагатиме непростих, але необхідних рішень, зокрема скорочення персоналу», – зазначив Навратіль.

Під скорочення потраплять близько 12 000 офісних співробітників із 118 000 та 4 000 працівників виробничих і логістичних підрозділів зі 158 000.

Що відомо про зміни керівництва у Nestlé?

Філіпп Навратіль – уже третій керівник компанії менш ніж за півтора року. Він планує прискорити програму економії, збільшивши цільові заощадження з 2,5 до 3 млрд швейцарських франків (приблизно 3,7 млрд доларів) до 2027 року. Це має дати змогу вивільнити додаткові фінансові ресурси.

Nestlé останні два роки стикається зі сповільненням продажів: після тривалого зростання цін споживачі дедалі частіше обирають дешевші товари власних торгових марок.

Інвестори очікують, що Навратіль і новий голова ради директорів Пабло Ісла (ексголова Inditex, власника Zara) проведуть глибший перегляд бізнес-портфеля Nestlé, щоб скоротити борг, який майже подвоївся з 2020 року. Серед можливих кроків – продаж кондитерського підрозділу, брендів заморожених продуктів або скорочення частки у французькій косметичній компанії L’Oréal (нині Nestlé володіє 20,1%).

Раніше Nestlé вже виокремила європейський водний бізнес (зокрема Perrier) у незалежну структуру, що може свідчити про підготовку до часткового продажу. А влітку компанія оголосила про стратегічний перегляд брендів вітамінів масового сегмента.

До слова, у липні Nestlé змінила керівництво після звільнення 63-річного Лорана Фрейкса через його роман із підлеглою.

Довідково. Після початку повномасштабної війни Росії проти України компанія продовжує працювати на російському ринку попри часткове згортання бізнесу. У 2022 році Nestlé призупинила інвестиції та продажі брендів KitKat і Nesquik, однак станом на вересень 2025 року все ще присутня в Росії. Через це НАЗК внесло компанію до списку міжнародних спонсорів війни.