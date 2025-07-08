Нову фабрику почали будувати у 2023 році

Швейцарська компанія Nestlé запустила першу виробничу лінію на новій фабриці у селі Смолигів Волинської області. Фабрика, вартістю 40 млн швейцарських франків (приблизно 50 млн євро), спеціалізуватиметься на виробництві локшини швидкого приготування під брендами «Маґґі» та «Мівіна». Про це повідомила пресслужба компанії, пише «Інтерфакс-Україна».

Перша лінія забезпечить випуск 5000 тонн локшини до кінця 2025 року. У наступні два роки Nestlé планує відкрити додаткові лінії задля збільшення обсягів виробництва. Основна сировина – пшениця та соняшникова олія – на 75% постачається від українських виробників, йдеться в заяві компанії.

Ринок нерухомості змінюється, а важливим запитом покупців є не квадратні метри, а безпека і комфорт. У відповідь з’являються формати, що враховують безпечні подвір’я, близькість до шкіл та інфраструктуру «все поруч». Один із прикладів такого підходу – концепція Riel Family Style, яку РІЕЛ втілює у проєкті ЖК Father у Львові.

Близько 75% продукції експортуватимуть до країн ЄС під брендом «Маґґі» (Maggi), щоб задовольнити зростаючий попит.

Фабрика вже створила понад 300 робочих місць, а після розширення штат зросте до 1500 працівників.

«Завдяки новій фабриці у Смолигові та діючому підприємству в Торчині, Nestlé сформувала на Волині європейський хаб із виробництва харчових продуктів в Україні», – йдеться в повідомленні.

Нову фабрику від Nestlé почали будувати 2023 року

Nestlé – швейцарська транснаціональна корпорація з виробництва продуктів харчування та напоїв. Це найбільша публічна харчова компанія у світі. Вона працює у 187 країнах, пропонуючи широкий асортимент товарів для сімей і домашніх тварин під понад 2000 брендами.

В Україні компанія почала діяльність 1994 року, відкривши представництво. У 1998 році Nestlé придбала контрольний пакет акцій «Львівської кондитерської фабрики «Світоч», а з 2018 року володіє 100% акцій.

У 2003 році створено ТОВ «Нестле Україна» в Києві та придбано 100% акцій «Волиньхолдинг» (ТМ Торчин). У 2010 році Nestlé купила харківський «Техноком», виробника продуктів «Мівіна».

У 2012 році у Львові запрацював Nestlé Business Service, який підтримує підрозділи компанії у понад 40 країнах.

В Україні Nestlé розвиває напрямки: кава, напої, кондитерські вироби, кулінарія (соуси, приправи, супи, продукти швидкого приготування), дитяче харчування, готові сніданки та корми для тварин.

У 2023 році Національне агентство з питань запобігання корупції внесло швейцарську корпорацію Nestle до переліку міжнародних спонсорів війни. Підстава – компанія продовжує працювати в Росії, постачати товари і розширювати свою російську виробничу базу. Проте за рік уряд закрив цей перелік, фактично ліквідувавши його.

Згідно з даними платформи Leave Russia від KSE Institute, станом на початок 2022 року швейцарська компанія мала в Росії сім заводів. У Nestlé в Росії працюють понад 7 000 співробітників. У Російській Федерації Nestlé представлена через ТОВ «Нестле Россия». У 2021 році вона сплатила там податків на понад 25 млн доларів.