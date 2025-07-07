Брати Добкіни розширюють тваринницький бізнес на Волині

ТОВ «Луцька аграрна компанія» планує побудувати нову птахофабрику на Волині, де вирощуватимуть до 6 млн курей-бройлерів на рік. Компанія є одним з найбільших виробників курятини в Україні і належить групі компаній Avesterra Group колишніх політиків Михайла та Дмитра Добкіних.

Нову птахофабрику хочуть побудувати у селі Селіски Володимирського району на ділянці 19,35 га, за 15 кілометрів від головного виробничого майданчика групи – Володимир-Волинської птахофабрики.

Згідно з повідомленням про плановану діяльність, на фермі буде 20 пташників, насосна станція, санветпункт та інші допоміжні будівлі. Її загальна площа становитиме 54,2 тис. м2. Разова кількість посадки бройлерів – 1 млн тушок, загалом на фабриці передбачене шість циклів вирощування птиці. Річна потужність становитиме до 6 млн голів на рік.

«Ферма комплектується в середньому дводобовими курчатами, які утримуються до 45 днів, після чого птиця відправляється на забій з вагою 2,55 кг», – йдеться в описі проєкту.

Передбачено, що птахофабрику обслуговуватимуть до 15 працівників.

Проєкт вже пройшов експертизу перед початком будівництва.

Нагадаємо, Avesterra Group – компанія, створена у 2025 році. В ній брати Добкіни об’єднали всі свої активи, зокрема «Володимирську птахофабрику», «Луцьку аграрну компанію», «Володимир-Волинську аграрну компанію». Компанія займається птахівництвом та продає продукцію, зокрема під брендом «Епікур».

За 2022–2024 роки Avesterra Group отримала 961,1 млн грн чистого прибутку після сплати податків, за даними пресслужби.

Як писав ZAXID.NET, на початку червня на території «Володимирської птахофабрики» відкрили переробний завод. Avesterra інвестувала 60 млн євро у розширення існуючих потужностей. На новому заводі компанії виробляють продукцію трьох брендів – «Епікур», «Чебатурочка» та Delika.

Михайло та Дмитро Добкіни – колишні українські політики з Харкова. Михайло Добкін був членом Партії регіонів, міським головою Харкова (2006-2010), головою Харківської обласної державної адміністрації (2010-2014), депутатом Верховної Ради VIII скликання від Опозиційного блоку (2014-2019). Дмитро Добкін – його молодший брат. Почав політичну діяльність у 2006 році як депутат Харківської обласної ради. Як і брат, був депутатом Верховної Ради VIII скликання від Опозиційного блоку.